Pokrenuta Psihološka pomoć

Gotovo svi barem smo se jednom suočili sa situacijom da nam je bila potrebna psihološka pomoć.

Velik broj ljudi barem se jednom u životu osjetio kao da je pred zidom, na rubu sloma ili je pak osjetilo blage ili teže znakove depresije, anksioznosti i bespomoći.

U RH imamo niz visoko educiranih, kvalitetnih psihologa, udruga, javnih ustanova, službi i inicijativa, a mnoge nemaju dovoljnu vidljivost. Istovremeno svjedočimo situaciji u kojoj se građani sa psihološkim problemima često nose kroz traženje pomoći od nekompetentnih kanala, kroz neprilagođene oblike ponašanja i/ili kroz konzumaciju opojnih ili ovisničkih sredstava.

PSIHOLOŠKA POMOĆ

- Novi projekt olakšat će dolazak do psihološke pomoći.

Nedavno je lansiran novi projekt destigmatizacije traženja psihološke pomoći pod nazivom 'Psihološka Pomoć'.

Ideja i namjera projekta je da se u Hrvatskoj na jednom mjestu okupe sve inicijative po pitanju psihološke pomoći.

Voditelj i osnivatelj projekta jest Udruga PROMENTZ, u suradnji s javnim institucijama te drugim pouzdanim pružateljima usluga psihološkog savjetovanja na području Republike Hrvatske.

'Namjera je bila stvoriti platformu koja bi ujedinila sve dosadašnje inicijative i pružila jedno, pristupačno, moderno, user-friendly mjesto na kojem svatko može dobiti informacije vezane uz mentalno zdravlje i psihološku pomoć.' govore nam organizatori iz udruge PROMENTZ - Igor Mikloušić, Tena Cuculić i Jelena Babić.

JAK MARKETINŠKI TIM I VELIKA MOTIVACIJA

- Cilj je pomoći.

Na web stranici www.psiholoskapomoc.hr krenula se stvarati baza podataka o svim dostupnim kanalima psihološke pomoći u RH

Brojni psiholozi, psihoterapeuti i institucije ovdje će komunicirati informacije o svom radu i inicijativama, a snažan marketinški tim koji radi na projektu - Jelen&Jelen, PRababa, Bruketa&Žinić&Grey, 404, Organizacija, Zviz i Dobra Priča pobrinut će se da informacije dođu do svih dobnih skupina, na svim lokacijama diljem RH, te prvenstveno do onih kojima je pomoć potrebna i to - SADA.

Provjerili smo što stoji iza vizualnog identiteta i kampanje projekta.

'Iznimno nam je vrijedno što smo doprinijeli projektu ovakve vrste. Kampanjom 'Izađi iz tame s osmijehom' primarno smo željeli ukloniti svaku razliku među nama, te dati do znanja kako je psihološka pomoć stvarno dostupna - u svakom trenutku i svakome od nas. U komunikaciji su korištena lica 'običnih ljudi raznih dobnih skupina', a logotip je inspiriran znakom komunikacije koji zamjenjuje slovo O.' govore iz agencije BRUKETA&ŽINIĆ&GREY

PODCAST I BLOG

- gostovanja psihologa približit će njihov rad građanima

U sklopu platforme, najavljen je podcast u kojem će Igor Mikloušić, doc.psih., razgovarati s gostima psiholozima o aktualnim temama. Ideja je da se osoba kroz platformu informira o načinu rada, ali i stekne dojam o psihologu, koji možda baš postane njegov kontakt u budućnosti ili pak saznaje informacije vezane uz određenu temu.

Isti psiholozi koji će gostovati na podcastima ujedno su i autori tekstova koji će se redovno objavljivati na web stranici projekta. Tekstovi obrađuju teme koje su aktualne u životima svih nas, temeljeni su na stručnim znanjima, a pisani su pristupačno i prilagođeno svakome.

PARTNERI PROJEKTA

- Važnost projekta prepoznali su i veliki strukovni partneri.

Interes za partnerstvom na projektu u vidu institucionalne i stručne podrške iskazali su Hrvatski Crveni Križ i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a organizatori projekta u pregovoru su i s drugim institucijama koje će se potencijalno uključiti.

Generali osiguranje d.d. među prvima je prepoznalo važnost i potencijal platforme Psihološka pomoć te je projektni tim razvio dugoročnu suradnju s Generalijem kao generalnim pokroviteljem projekta.

Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja d.d. je istaknuo: „Ljudski je dijeliti naša razmišljanja s onima kojima vjerujemo. Ova potreba još je snažnija upravo u sadašnjim vremenima, kada su razumijevanje i podrška potrebniji više nego ikad. Zato smo se mi u Generali osiguranju rado odazvali pozivu udruge Promentz da podržimo platformu Psihološke pomoći, proširujući time naš angažman u zajednicama gdje živimo i djelujemo."

IDEJA KOJA STOJI IZA SVEGA

- Što ako postoje kvalificirani ljudi koji nam mogu olakšati i pomoći i to upravo sada?

Kako je sve započelo, pitali smo organizatore projekta.

'Ideja je nastala za vrijeme karantene. U zajedničkom razgovoru, zaključili smo kako je od velike važnosti učiniti dostupnim sve informacije vezane uz psihološku pomoć građanima. Od privatnih terapija, do besplatnih telefona za psihološku pomoć, radionica, publikacija, edukacija... postoji niz odličnih i hvalevrijednih inicijativa u RH. Naš cilj je bio jednostavan: proširiti glas o njima.' nadodaju iz udruge PROMENTZ.

Cilj platforme jest povezati pružatelje pomoći i one kojima je potrebna, usmjeriti i pozvati ljude na traženje pomoći, te pojednostaviti dolazak do istih.

'Svjedočimo porastu negativnih pokazatelja vezanih uz mentalno zdravlje građana, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Naglasak stavljamo na destigmatizaciju traženja psihološke pomoći, kao i tehnološku dostupnost te vidljivost kanala psihološke pomoći na nacionalnoj razini.' govore iz udruge PROMENTZ.

Ideja jest potaknuti na pravovremeni i svakodnevni rad na mentalnom zdravlju, na odgovornost prema sebi samima te posljedično i okolini, te olakšati pristup do pouzdanih, adekvatnih, provjerenih i stručnih kontakata onima kojima je pomoć potrebna.

Od težih do blažih slučajeva, važno je znati: svi smo u ovome zajedno i postoje kvalificirani ljudi koji mogu pomoći onima kojima je to potrebno. I to upravo sada!

