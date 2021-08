Poetika svjetlosti i oblika Željke Bašlin

Od jedanastog kolovoza ove godine (do dvadeset i šestoga) u zagrebačkoj Galeriji specijalne policije iz Domovinskog rata RH na Trgu žrtava fašizma akademska slikarica, suvremena hrvatska likovna umjetnica Željka Bašlin predstavlja se s novom samostalnom izložbom Poetika i svjetlosti oblika.

Odabir djela za ovu izlagačku prigodu Željke Bašlin iznova je ukazao na izniman poetski opus.

Naime, svi smo mi jednako okruženi s istim nepromjenljivim motivima, no svatko od nas tu jednu jedinu istinu postojanja vidi na sebi svojstven način, pa čak i vrlo različito doživljavamo često susretane pojavnosti.

Željka Bašlin doživljava svijet kao odmjereni, uređeni glazbenim taktom, harmonični prostor, u kome se živi, u kome se voli, u kome se žaluje, u kojem je temeljna mjera ljepota.

Ne, to nije idealizirani, lažno idilični prostor, ne, to nije fantazija o nemogućem i nedostižnom, to je iskreno prihvaćanje boljih, senzibilnijih i fragilnijih aspekata naše stvarnosti.

Željka Bašlin posvetila je svoje slikarsko djelo jedinstvenoj i neodoljivoj ljepoti, ukazujući na njezine raznovrsne oblike pojavnosti i nazočnosti u našim svakodnevnim životima.

Motivi grada Zagreba, mrtve prirode, zastave nezaobilazne su teme u slikarstvu Željke Bašlin i možda baš ova poetična izložba omogući ponekom da doživi na drugačiji, čudesniji način krajobraz, vedutu s kojima se susreće svaki dan, ne primjećujući raskoš boja i oblika.