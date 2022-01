Podržite Kornate u izboru za najbolju filmsku lokaciju

Svojim im glasom možete pomoći do 31. siječnja do kada je glasanje putem službene stranice Europske mreže filmskih komisija (EUFCN) i otvoreno.

Nakon odluke stručnog žirija o pet finalista, o izboru pobjednika odlučuju isključivo glasovi publike, a svi sudionici glasanja ulaze u bubanj te će jedan sretni dobitnik osvojiti putovanje na pobjedničku lokaciju. Svoj glas Kornatima možete dati OVDJE.

Film Murina se na Kornatima snimao od 28. rujna do 5. listopada 2019. godine. Producent Danijel Pek kaže kako scena koju su tamo snimili počinje kao ugodna plovidba na rajski otok, a završava dubokim sukobima glavnih protagonista. "Kornati su bili naš prvi izbor za tu scenu upravo zbog ljepote i opustošenosti - snažnog kontrasta beskrajnog plavetnila mora i golog kamena na suncu." Dodaje kako su tražili jedinstveni krajolik koji može postati mjesto za priču bez potrebe za dodatnom scenografijom. "Kornati su bili jedna od rijetkih opcija koja je to mogla ponuditi. Kada smo shvatili da možemo uključiti i spomenik palim vatrogascima Nikole Bašića u priču i da bi to mogla biti prijelomna točka za emocionalno stanje naših likova, to je bilo to! Taj je spomenik remek djelo jednostavnosti - 12 križeva izrađenih od kamena pronađenih na licu mjesta, građenih starom tehnikom suhozida, istovremeno su lijepi i zastrašujući, dostojan podsjetnik na tragediju koja se tamo dogodila. S obzirom na sve navedeno, naši se likovi zaista nemaju kamo sakriti i upravo je to bilo savršeno okruženje za razotkrivanje svega što treba izaći na vidjelo", kaže Pek. Osim toga, Kornati i Murina obilježili su zadnji dan snimanja u karijeri podvodnog snimatelja Zorana Mikinčića-Budina. "Sada je u mirovini i nadam se da će mu ovaj posljednji posao ostati u savršenom sjećanju jednako kao i nama." zaključio je na kraju producent Danijel Pek.

Glavne uloge u filmu koji je ovjenčan Zlatnom kamerom (Camera d'Or) u Cannesu prošle godine nose Gracija Filipović, Leon Lučev, Danica Ćurčić i Cliff Curtis. Gracija Filipović je za ulogu Julije uvrštena u program European Shootong Stars koji svake godine za vrijeme Berlinalea predstavlja deset najvećih glumačkih nada europske kinematografije.

Scenarij, uz redateljicu, potpisuje i Frank Graziano, producenti filma su Danijel Pek (Antitalent) i Rodrigo Teixeira (RT Features), a koproducenti Zdenka Gold (Spiritus movens), Jožko Rutar (SPOK Films) i Miha Černec (Staragara).

Najbolja europska snimajuća lokacija 2021. bit će proglašena u sklopu Europskog filmskog sajma (EFM) u veljači.