Kako ubrzati metabolizam bez dijete

Mnogi ljudi pribjegavaju drastičnim dijetama kako bi ubrzali metabolizam. Postoji nekoliko učinkovitih načina kako to učiniti prirodno, bez potrebe za strogim restrikcijama.

Pijte dovoljno vode i zeleni čaj - hidracija je ključna za optimalno funkcioniranje metabolizma. Kada ste dehidrirani, metabolizam može usporiti jer tijelo mora uložiti više energije u obavljanje osnovnih funkcija. Osim toga, zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse koji mogu poboljšati termogenezu i potaknuti sagorijevanje masti. Istraživanja su pokazala da zeleni čaj može povećati sagorijevanje kalorija čak i kad ste u mirovanju. Pijte dovoljno vode svaki dan, preporučuje se unositi barem dvije do tri litre vode, ovisno o tjelesnoj aktivnosti i klimi u kojoj živite. Također, pijte zeleni čaj, koji možete uživati nekoliko puta dnevno. Osim što će vam pomoći u ubrzavanju metabolizma, zeleni čaj je također odličan izvor antioksidansa koji podržava zdravlje općenito.

Povećajte unos proteina - jedan od najučinkovitijih načina za ubrzanje metabolizma jest povećanje unosa proteina. Proteini imaju viši "termički učinak" u odnosu na ugljikohidrate i masti, što znači da tijelo troši više energije za probavu, apsorpciju i iskorištavanje proteina. Ovaj proces, poznat kao termogeneza, može povećati metabolizam i pomoći da sagorite više kalorija, čak i dok ste u mirovanju. Povećajte unos proteina uključujući hranu poput piletine, ribe, jaja, graha, leće, orašastih plodova i sjemenki. Dodavanje ovih namirnica u svaki obrok može pomoći u održavanju zdravog metabolizma i povećanju potrošnje energije. Također, proteinski shakeovi mogu biti dobar način da povećate unos proteina, osobito ako imate užurban raspored.

Redovito radite vježbe snage - trening snage, koji uključuje podizanje utega ili vježbe s vlastitom težinom, ima ključnu ulogu u ubrzavanju metabolizma. Naime, izgradnja mišićne mase povećava bazalni metabolizam, što znači da vaše tijelo sagorijeva više kalorija čak i kad niste aktivni. Mišići troše više energije u mirovanju od masti, pa što više mišića imate, to više kalorija sagorijevate tijekom dana. Uključite trening snage u svoju tjednu rutinu. Počnite s dva do tri treninga snage tjedno, fokusirajući se na sve glavne mišićne skupine. To mogu biti vježbe poput čučnjeva, iskoraka, sklekova, mrtvog dizanja i raznih varijacija na spravama. S vremenom ćete primijetiti da vam metabolizam postaje brži, a tijelo snažnije i toniranije.

To vam je to, ne trebaju vam lude dijete...