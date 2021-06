Počinju Gibanja u ZPC-u

Nakon Izloga suvremenog zvuka, Zagreb dobiva još jedno uzbudljivo glazbeno događanje koje njeguje inovativan pristup zvuku. Sutra, u srijedu 16/06 u prostorima Zagrebačkog plesnog centra, tunela Grič i Kulturnog centra Mesnička počinje prvo izdanje Gibanja, eksperimentalnog zvučnog događanja kojeg organizira muzikologinja Davorka Begović u okviru udruge KONTEJNER i međunarodnog projekta Re-Imagine Europe.

Gibanja će trajati do 20/06, a publici će se predstaviti pet novih umjetničkih produkcija u području višekanalnog eksperimentalnog zvuka hrvatskih autora i autorica: Andra Giunia, Dore Fodor, Davora Sanvincentija, Alexa Brajkovića i Tonija Meštovića. Svi oni svoje su višekanalne kompozicije razvijali ili spacijalizirali pod mentorstvom inženjera elektroakustike i umjetnika Miodraga Gladovića koji će na samom početku četverodnevnog programa, u srijedu 16/06 u 18 sati u ZPC-u održati svojevrsno uvodno predavanje pod nazivom Gibanja unutar i između formata. Pored premijernih izvedbi skladbi domaćih autora i autorica, održat će se nastupi cijenjenih međunarodnih gostiju: Aho Ssana i Rdeče Rakete & Patrick K.-H.-a & I.M.Klifa.

Ulaz na program Gibanja je besplatan, a program se održava u skladu s epidemiološkim preporukama Stožera civilne zaštite RH stoga je broj mjesta za sudjelovanje na izvedbama ograničen. Rezervacije karata nisu moguće, a sve koji žele osigurati mjesto na programu organizatori mole da dođu sat vremena prije početka nastupa podići svoju kartu na mjestu izvedbe.

Prvu večer Gibanja, u srijedu 16/06 u ZPC-u, obilježit će premijerni nastupi kompozicija domaćih autora Andre Giunia i Dore Fodor te pariškog eksperimentalnog glazbenika Aho Ssana koji će predstaviti svoje recentno višekanalno djelo The Falling Man. Drugi dan Gibanja, četvrtak 17/06 također se odvija u ZPC-u te započinje difuzijom ikoničkih kompozicija iz arhive francuskih partnera INA GRM (Groupe de Recherches Musicales/grupe za glazbena istraživanja) autori/ca: Luca Ferrarija, Beatriz Ferreyre, Berndarda Parmegianija i Jean-Claude Risseta. Svoje nove elektroničke kompozicije istog dana praizvest će hrvatski umjetnici Davor Sanvincenti i Alex Brajković, a večer će zatvoriti austrijski duo Rdeča Raketa s intenzivnim audiovizualnim performansom ... and cannot reach the silence na kojem surađuju s video umjetnicima Patrickom K.-H.-om i I.M. Klifom. Program trećeg dana Gibanja, petak 18/06, seli u tunel Grič gdje će multimedijski umjetnik Toni Meštrović predstaviti svoju novu prostorno-zvučnu instalaciju Odzvuk od zvuka te u Kulturni centar Mesnička gdje će o svojim radovima pričati Alex Brajković, Dora Fodor i Davor Sanvincenti. Meštrovićeva instalacija za posjetitelje ostaje otvorena i u subotu i nedjelju, 19&20/06.

RASPORED GIBANJA

_______________________

-> 16.6.2021. - srijeda @ Zagrebački plesni centar, Ilica 10

18:00 Miodrag Gladović: Gibanja unutar i između formata (predavanje) (80′)

20:00 Andro Giunio: bez centra (25′)

20:30 Dora Fodor: Jeka (20′)

21:00 Aho Ssan: The Falling Man (24′)

_________________________

-> 17.6.2021. - četvrtak @ Zagrebački plesni centar, Ilica 10

18:00 iz INA GRM arhive: Luc Ferrari, Beatriz Ferreyra, Bernard Parmegiani, Jean-Claude Risset (50′)

19:30 Davor Sanvincenti: Ova šuma više ne postoji (20′)

20:00 Alex Brajković: Cincta (20′)

21:00 Rdeča Raketa & Patrick K.-H. & I.M.Klif: ... and cannot reach the silence (45′)

_________________________

-> 18.6.2021. - petak @ Kulturni centar Mesnička & tunel Grič

18:00 Razgovor s umjetnicima - sudjeluju Alex Brajković, Dora Fodor i Davor Sanvincenti @ KCM

19:00 Toni Meštrović: Odzvuk od zvuka - razgovor & otvorenje instalacije @ KCM & tunel Grič

20:00 afterGibanja @ KCM

_________________________

-> 19. & 20.6.2021. - subota i nedjelja @ tunel Grič

9:00-21:00 Toni Meštrović: Odzvuk od zvuka - prostorno-zvučna instalacija @ tunel Grič