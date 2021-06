Art kampovi Divan Teatra

Umjetnička organizacija Divan Teatar za sve ljubitelje glume, plesa i kreativnog pisanja ove godine priprema svoj prvi Art Kamp! Kamp se održava na otoku Rabu, u divnom pansionu „Pio Rab" od 6. do 13. srpnja 2021. godine, u obliku šest dana intenzivno zabavnih radionica za koje će polaznici kampa moći kombinirati kako god žele!



Gluma: Polaznici će učiti o raznorodnim glumačkim tehnikama i metodama, te će ih praktično primjenjivati u vježbama improvizacije, pokreta i govora. Dramske radionice idealna su aktivnost za razvijanje komunikacijskih vještina, oslobađanje straha od javnih nastupa i razvijanje svijesti o vlastitom tijelu i glasu. Osim toga, polaznici će naučiti o procesu rada u kazalištu i svim njegovim sastavnicama.

Ples i pokret: Podučavamo polaznike tehnikama i metodama oslobađanja tijela s ciljem razvoja talenta za ples i pokret. Vježbama pravilnog disanja, opuštanja, vokalizacije kroz pokret, improvizacije i samostalnih plesnih zadataka otkriti će koliko je naše tijelo zapravo moćno izražajno sredstvo i što sve možemo s njim.



Kreativno pisanje: Polaznici uče kako pretočiti svoje misli i ideje u vlastito književno djelo. Upoznajemo ih s kreativnim procesima i tehnikama književnog stvaralaštva, a potom usmjerujemo i savjetujemo prilikom izrade djela. Kroz ovaj program, osim širenja vidika i užitka u lutanju literarnim svjetovima, steći ćete tako široke uvide u suvremene trendove u književnosti te istražiti mnoge nove, ali i neistražene književne pravce i poetike.

Polaznici će imati priliku raditi s naša četiri stručna voditelja, koji će ih podučavati, konzultirati i usmjeravati.

Svi oni koji se prvenstveno odluče za radionicu glume, najviše će se susretati s mladim, talentiranim glumcem Vidom Ćosićem, koji će ih podučiti tehnikama i metodama glume, scenskog pokreta i govora.

Kazališni redatelj Christian Jalžečić će im paralelno otkriti kako primijeniti naučeno, kroz vježbe improvizacije i radom na konkretnim dijelovima kazališne predstave.

Dorotea Šušak, talentirana i nagrađivana dramaturginja, će preuzeti sve one koji žele pisati, no i one koji žele raditi na kontekstualizaciji svojih dramskih monologa.

Martina Drezga će biti zadužena za sve koji žele započeti svoje jutro yogom i meditacijom te za one koji se odluče na radionicu plesa i pokreta. Ova radionica je izvrstan dodatak za sve polaznike glumačke radionice koji žele naučiti kako pravilno scenski upravljati svojim tijelom.

Za sve dodatne informacije i prijave: divan.teatar@gmail.com