Počinje prikazivanje serije A Town Called Malice

SkyShowtime danas je potvrdio datum početka prikazivanja potpuno nove, uzbudljive kriminalističke serije A Town Called Malice. Ta razuzdana i energična dramska serija pojavit će se na usluzi SkyShowtime u petak, 12. svibnja. Prve tri epizode od njih ukupno osam moći će se pogledati već prvog dana prikazivanja serije, dok će nove epizode stizati svakog tjedna.

Radnja serije A Town Called Malice odvija se u klubovima na plaži i pod palmama španjolske rivijere Costa del Sol u ranim osamdesetima. Prati Lordove, obitelj sitnih lopova iz južnog Londona, tijekom njihova preseljenja iz Londona u Španjolsku kako bi iskoristili neočekivanu priliku i usput pobjegli policiji u velikoj istrazi ubojstva. Produkcijske kuće Vertigo Films, Rogue State i Sky Studios producirale su tu osmodijelnu napetu obiteljsku sagu, u kojoj glavne uloge igraju Jack Rowan, Jason Flemyng, Martha Plimpton i Tahirah Sharif.

Na čelu obitelji Lord nalaze se Jason Flemyng (Save Me, Lock, Stock and Two Smoking Barrels) kao Albert Lord, Jack Rowan (Born to Kill) kao Gene Lord, Tahirah Sharif (The Haunting of Bly Manor) kao Cindy Carter, Geneova djevojka, te Martha Plimpton (Mass, The Good Wife) kao Mint Ma. Pridružit će im se i članovi šire obitelji: Dougray Scott (Ever After, Mission: Impossible 2) kao ujak Tony, Lex Shrapnel (Captain America) kao Leonard Lord, Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Medici) kao Kelly Lord, George Jaques (The Third Day: Autumn) kao Anthony Lord, i Eliza Butterworth (The Last Kingdom) kao Carly Lord.

Najpametniji, ali neprimjetni, najmlađi sin Gene (Rowan) i njegova neustrašiva zaručnica Cindy (Sharif) bježe u Španjolsku kako bi izbjegli uhićenje nakon što su za dlaku preživjeli rat gangsterskih bandi. Dvoje zaljubljenih ubrzo se upletu u mjesno podzemlje i nevolje ih počnu pratiti bez prestanka. Nakon što im se pridruže ostali članovi obitelji, Lordovi shvate da im se pružila neočekivana prilika da se vrate u igru i ponovno postignu nekadašnju slavu, što uznemiri Genea i Cindy koji imaju drugačiji plan. Glazba igra posebnu ulogu u seriji A Town Called Malice, posebice zvuk osamdesetih.

Glavni je scenarist Nick Love (Bulletproof, The Sweeney), a pridružuju mu se Melissa Bubnic, John Jackson, Liz Lake i Matt Evans. Jamie Donoughue glavni je redatelj, a Andy Noble producent serije.

Usluga SkyShowtime dostupna je izravno korisnicima putem aplikacije SkyShowtime na uređajima Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung, te na stranici: www.skyshowtime.com. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji SkyShowtime je dostupan po cijeni od 5,99 eura mjesečno. Usluga nudi besplatno probno razdoblje od sedam dana.