Premijera serije Ljubav i smrt

Ova zadivljujuća miniserija, koju je napisao David E. Kelley i režirala Lesli Linka Glatter, je istinita priča o Candy i Patu Montgomeryju te Betty i Allanu Goreu - dva bogobojazna para koji uživaju u životu u malom teksaškom gradu, sve dok izvanbračna afera ne navede nekoga da uzme sjekiru.

U glavnim ulogama su Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist i Elizabeth Marvel.

Izvršni producenti su David E. Kelley (David E. Kelley Productions), Nicole Kidman i Peri Saari (Blossom Films), Lesli Linka Glatter (koja je ujedno i režirala prve četiri i posljednju epizodu), Scott Brown i Megan Creydt (Texas Monthly), Matthew Tinker, Michael Klick i Helen Verno. Serija je inspirirana knjigom „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" i zbirkom članaka iz Texas Monthlyja („Love and Death in Silicon Prairie", I. i II. dio).