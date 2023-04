Nova serija Idol na HBO Maxu

Smješten u okruženje glazbene industrije, „Idol" prati gurua za samopomoć i vođu suvremenog kulta koji razvija kompliciran odnos s pop-idolom u usponu.

Kreatori serije su Sam Levinson („Euforija"), Abel "The Weeknd" Tesfaye i Reza Fahim. U glavnim ulogama su Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp i Troye Sivan, do su u ostalim ulogama Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son i Hank Azaria.

Serija „Idol" će premijerno biti prikazana na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.