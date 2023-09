Počela je škola!

Nova školska godina počela je danas za oko 445.800 učenika osnovnih i srednjih škola, od kojih će nešto više od 12.000 sudjelovati u eksperimentalnom programu cjelodnevne nastave koja se od danas provodi u 62 osnovne škole.

Po podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), u školskoj godini 2023./2024. osnovnu školu pohađat će oko 300.300 učenika, dok će u srednjim školama biti ukupno oko 145.500 učenika.

Prema procjenama, prve će razrede osnovnih škola pohađati oko 35.000 učenika, što je manje nego lani kada je u školske klupe prvi put sjelo 35.794 prvašića te još manje nego prije dvije godine kada ih je bilo blizu 37.000.

U prvi razred srednje škole upisao se ove godine ukupno 39.961 učenik, oko 500 učenika manje u odnosu na prošlu godinu te više nego dvije godine ranije kada ih se upisalo 38.229.

Od ukupno upisanih u prvi razred srednje, 28.341 je upisao strukovne škole, 10.839 gimnazije i 781 umjetničke škole.

Eksperimentalni program

Nova školska godina donosi sa sobom i početak provedbe eksperimentalnog programa cjelodnevne nastave u 62 osnovne škole, a u njega je, prema podacima MZO-a, uključeno 12.373 učenika.

Projekt čiji je cilj izjednačavanje mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podizanje znanja učenika koje je ispod europskog prosjeka eksperimentalno će se provoditi iduće četiri godine i odnosi se na učenike od prvog do osmog razreda. Od 2027., kada se škole izgrade i budu spremne za rad u jednoj smjeni, trebao bi ući u sve škole.

Plan je da učenici provode više vremena u školi, uz jaču satnicu pojedinih predmeta, nove predmete te dodatne aktivnosti, uključujući pisanje školske zadaće.

Uz povećanje satnice nekih predmeta, poput hrvatskoga i matematike od prvog do osmog razreda, likovnog i glazbenog od prvog do četvrtog, tjelesnog u četvrtom, geografije u petom te tehničkog u šestom, uvode se i novi. Tako se kao alternativa vjeronauku od prvog do osmog razreda uvodi predmet Svijet i ja, a učenici od prvog do četvrtog razreda dobit će predmet Praktične vještine.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Od prvog do osmog razreda kao obavezan uvodi se predmet Informacijske i digitalne kompetencije. Predmet priroda i društvo u nižim razredima razdvaja se na dva predmeta - Društvo i zajednica te Prirodoslovlje, a taj će predmet osnovnoškolci slušati do šestog razreda.

Praznici u svakom godišnjem dobu

Nastavna godina završit će 21. lipnja 2024., a uz zimske praznike koji će se koristiti u dva dijela, učenici će imati i jesenski i proljetni odmor.

Prvo polugodište traje od 4. rujna do 22. prosinca. Drugo polugodište traje od 8. siječnja do 21. lipnja, a za učenike završnih razreda srednje škole do 24. svibnja.

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada i traje do 1. studenoga, a nastava će početi 2. studenoga.

Prvi dio zimskoga odmora počinje 27. prosinca i traje do 5. siječnja, s početkom nastave 8. siječnja, dok drugi dio zimskoga odmora počinje 19. veljače i završava 23. veljače, a nastava počinje 26. veljače.

Proljetni odmor počinje 28. ožujka i završava 5. travnja, a nastava počinje 8. travnja.

Ljetni odmor počet će 24. lipnja 2024., osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu.