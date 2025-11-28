Pobjednici SME EnterPRIZE 2025

U inspirativnoj atmosferi i uz veliko zanimanje poduzetničke zajednice, Generali osiguranje d.d. je, zajedno s partnerima inicijative - Privrednom bankom Zagreb, Udrugom Glas poduzetnika, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, Talijansko-hrvatskom gospodarskom komorom te mrežom Women in Adria - proglasio pobjednike ovogodišnjeg izdanja natječaja SME EnterPRIZE.

Natječaj je i ove je godine stavio u fokus mala i srednja poduzeća koja svojim održivim pristupima mijenjaju pravila igre i potvrđuju da se odgovorno poslovanje može uspješno živjeti čak i u izazovnim uvjetima. Sudjelovati su mogli MSP-ovi koji su klijenti Generali osiguranja ili članovi partnerskih organizacija, a natječaj je bio otvoren u dvije kategorije - Okoliš i Zajednica. Stručni žiri, sastavljen od predstavnika akademske zajednice, medija i poduzetništva, odabrao je finaliste i nagradio najistaknutije projekte koji svojim modelima doprinose održivijoj sutrašnjici.

Prilikom svečane dodjele nagrada i proslave inicijative u Hrvatskoj, Predsjednik Uprave Generali osiguranja d.d., Mario Carini istaknuo je: „SME EnterPRIZE pokrenuli smo kako bismo malim i srednjim poduzećima otvorili put prema održivoj budućnosti. Danas je jasno da hrvatski poduzetnici održivost vide ne kao prolazni trend, već kao strategiju otpornosti i rasta. Za Generali osiguranje ona je temelj svake odluke i pokretač pozitivnih društvenih promjena. Posebno me raduje što večeras slavimo inovativnost i hrabrost poduzeća koja svojim održivim modelima jačaju zajednicu i okoliš - oni su istinska snaga gospodarstva i nositelji transformacije."

Pobjednici po kategorijama

U kategoriji Zajednica prvo mjesto osvojilo je poduzeće Linteo d.o.o.., koje se ističe dugogodišnjom tradicijom i posvećenošću održivim praksama. Kontinuirano ulažu u razvoj svojih zaposlenika i jačanje tima, a posebno su ponosni na zapošljavanje marginaliziranih skupina, uključujući žene iznad 50 godina i majke s više djece, na svoj Fair Trade i WFTO status koji potvrđuje brigu za radnike, na ekološki osviješteno kružno gospodarstvo otpada te na inicijativu povratka tekstilne škole u Pakracu kako bi tradicija i dalje živjela.

Drugo mjesto u kategoriji Zajednica pripalo je Poljoprivrednici d.o.o., angažiranoj na vraćanju dostojanstva starijim i slabije pismenim stanovnicima, osiguravanju primjerenih kuća i rješavanju papirologije, pokretanju ekološkog uzgoja na 50 hektara koji privlači mlade natrag u selo, te na organizaciju edukativnih i kreativnih radionica, uključujući turizam, financije i poduzetništvo.

U kategoriji Okoliš prvo mjesto pripalo je poduzeću Miret d.o.o. čija je primarna djelatnost proizvodnja gotovo potpuno prirodnih tenisica pod brendom Earthbound sneakers, izrađenih od šest biljaka i vune, s ciljem ponuditi održivu alternativu neodrživim proizvodima, smanjiti CO2 emisije do 65 % u odnosu na industrijski prosjek te promicati sigurnost i biorazgradivost materijala kroz inovativni dizajn i proizvodnju.

Drugo mjesto u kategoriji Okoliš osvojilo je poduzeće Fema d.o.o. koji doprinosu očuvanju okoliša kroz projekt EKO LIKA GREENovation pretvarajući sirovu ovčju vunu - dosad zanemareni otpad - u organsko gnojivo i prirodne repelente, čime smanjuju zagađenje, obnavljaju tlo, postižu CO₂ neutralnost te potiču održivi razvoj krškog područja i ekološku poljoprivredu.

Pobjednika svake kategorije Generali je nagradio iznosom od 4.000 eura bruto i godišnjom Digital only pretplatom za Bloomberg Adria u iznosu od 130 eura. Drugoplasirane projekte u svakoj kategoriji, Generali osiguranje nagradio je poslovnim paketom godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja i menadžerskog osiguranja od nezgode u iznosu od 2.000 eura bruto ili ekvivalentnom nagradom, kao i godišnjom Digital only pretplatom za Bloomberg Adria u iznosu od 130 eura bruto.

Heroj održivosti SME EnterPRIZE 2025. natječaja u Hrvatskoj

Između pobjednika kategorija, Linteo d.o.o. ponio je titulu Heroj održivosti natječaja SME EnterPRIZE-a 2025. u Hrvatskoj. Ovu najbolju održivu nacionalnu poduzetničku praksu Generali je nagradio nagradnim oglašivačkim paketom na Bloomberg Adria platformama u iznosu od 6.250 eura bruto te će imati jedinstvenu priliku sudjelovati na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE u Bruxellesu 25. ožujka 2026.

O inicijativi SME EnterPRIZE

SME EnterPRIZE je vodeća inicijativa Generali Grupacije za promicanje održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima (MSP) i podršku u integraciji održivih praksi u njihovo poslovanje. Ugrađena u strateški plan „Lifetime Partner 27: Driving Excellence", inicijativa SME EnterPRIZE promiče zeleniju i uključiviju ekonomiju u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU. Stoga je Generali, jedna od najvećih integriranih grupacija za osiguranje i upravljanje imovinom u svijetu, i ove godine u potrazi za „Herojima održivosti" - najodrživijim MSP-ovima u 10 europskih zemalja: u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj.