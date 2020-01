Pluća se sama oporavljaju nakon prestanka pušenja

Vaša pluća imaju gotovo "magičnu" sposobnost da isprave kancerozne mutacije izazvane pušenjem - no samo ako prestane pušiti, kažu znanstvenici.

Do sada se smatralo da su mutacije koje vode u rak pluća trajne i da ostaju čak i ako se prestane pušiti. No iznenađujuće otkriće, objavljeno u časopisu Nature, pokazuje da one malobrojne stanice koje izbjegnu štetu mogu "popraviti" pluća, prenosi BBC.

Taj je učinak uočen i kod pacijenata koji su pušili kutiju cigareta dnevno tijekom 40 godina prije nego što su prestali pušiti.

Tisuće kemikalija u dimu cigareta uzrokuju promjene strukture DNK u stanicama pluća polako ih transformirajući iz zdravih u kancerozne stanice.

Studija je otkrila da se to događa u velikim razmjerima u plućima pušača čak i prije nego što razviju rak.

Velika većina stanica uzetih iz dišnih puteva pušača bila je mutirana duhanom i stanice su sadržavale i do 10.000 promjena.

"Njih se može smatrati minijaturnim tempiranim bombama koje čekaju sljedeći udar koji će ih potaknuti na preobrazbu u rak", kaže dr. Kate Gowers, jedna od znanstvenica s UCL-a.

No mali dio stanica ostane netaknut.

Nejasno je kako izbjegnu genetsku devastaciju izazvanu pušenjem no znanstvenici kažu kako se čini da opstaju u svojevrsnom bunkeru.

Nakon što osoba prestane pušiti te stanice rastu i zamijene oštećene stanice pluća.

Kod ljudi koji prestanu pušiti do 40 posto njihovih stanica izgleda kao i kod osoba koje nikad nisu pušile.

"Bili smo potpuno nepripremljeni za takvo otkriće", kazao je dr. Peter Campbell s instituta Sanger i dodao: "Postoje stanice koje na neki način magično obnove oblogu dišnih puteva".

"Jedna od zadivljujućih stvari su bili pacijenti koji su prestali puštii čak i nakon 40 godina pušenja i obnovile su im se stanice koje su bile nezahvaćene utjecajem duhana."

Znanstvenici još moraju utvrditi koliki se dio pluća obnovi.

Studija se usmjerila na glavne dišne puteve, a ne na male alveole preko kojih se kisik prenosi iz zraka u pluća.

Oko tri četvrtine slučajeva raka pluća uzrokovano je pušenjem.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da se rizik pojave raka pluća smanji gotovo od dana kad ljudi prestanu pušiti, a pretpostavljalo se da je to zbog toga što s prestankom pušenja prestaju daljnje mutacije izazvane pušenjem.

Dr. Rachel Orritt iz britanskog udruženja za istraživanje raka kaže kako je motivirajuće što ljudi prestankom pušenja imaju dvostruku korist - zaustavljaju pojavu daljnjih oštećenja plućnih stanica i otvaraju prostor plućima da zdrave stanice uklone dio postojećeg oštećenja.