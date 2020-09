Plesni četvrtak u Garaži Kamba

Postoje neki prostori koji neodoljivo podsjećaju na druge. Postoje svakodnevne situacije koje pobuđuju sasvim neobične konotacije. Isto tako, postoje i pokreti koji pomno promatrani razotkrivaju paletu karaktera osoba.

U nekim prošlim interakcijama, Lemić je prepoznao Garažu kao underground prostor, kao prostor klupske scene i drugačijeg pogleda. Na to jedno skromno zdanje, on gleda kao na kutiju - izoliranu od stvarnosti, ali sebi dostatnu, sigurnu, ali i dostupnu. Vrata, koja se rastvaraju cijelom duljinom, djeluje poput kakva prozora, kakve otvorene slike ili upaljena ekrana pozivajući prodrijeti i zaviriti što se skriva i s one strane realnosti.

Kamba je kao kutija, jednako aluzijom klaustrofobičan klub, kao i ladica unutar kojih se zatvaramo. U ljepoti svoje simbolike, klupska scena naglašava osjećaj zajedništva i prihvaćanja, a opet se unutar toga kolektiva izdvajamo kao jedinke u potrazi za sobom samima. Upravo je fenomen clubbinga ambijent koji razotkriva polivalentnost pojedinaca i grupa, određenih (sub)kultura, a povremeno i osjećanje nacija. To je prostor koji svojom atmosferom pruža siguran prostor izražavanju i osobnim slobodama, dok istovremeno unutar područja nesvjesnog rastvara slojeve za transformaciju, ispitivanje te novo razumijevanje. U prepuštanju ritmu i repeticiji, tijelo se poistovjećuje s glazbom, u čijoj se simbiozi odvija kinestetičko učenje.

Plesni će solo, čiji se proces, istraživanje i tijek još uvijek upisuju u formu naglašavajući vremensku komponentu, voditi kroz transformaciju karaktera. Naglim će se rezom uspostaviti dvije dimenzije jedne Osobe istražujući upravo one strane koje kod slučajnog prolaznika ne možemo poznavati. Kažem slučajnog jer se u fokus ovog plesnog narativa smješta onaj uobičajen pojedinac, nama druga i sporedna figura. Solo će zagrepsti u život koji nije ni velika priča ni idololatrija, već životna i surova svakidašnjica.Mihaela Zajec

Biografija

Krajem 2008. godine upisuje plesnu akademiju u Amsterdamu (Amsterdamse Hogeschool voor deKunsten- de Theaterschool) u Nizozemskoj. 2011.godine je diplomirao na odsjeku suvremenogplesa na istoimenoj akademiji.

Od 2012. do 2016. godine radi u državnim nacionalnim kazalištima u Oldenburgu i Mainzu uNjemačkoj kao dio suvremene plesne kompanije. Trenutno radi kao izvođač i autor na raznim plesnim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. 2019. godine autorski projekt "Transformers" koji stvara zajedno sa plesnom umjetnicom Idom Jolić dobiva dvije nagrade od strukovnih udruga suvremenog plesa za sezonu 2018/2019.