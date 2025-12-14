Plavuše i to...

Pričaju dvije plavuše:

- Jesi li čula da je našeg dimnjačara pregazio auto?

- Strašno! Više nismo sigurni ni na krovu!

Zašto plavuša nosi kišobran u trgovinu?

- Cijene padaju!

Kakva je sličnost između pametne plavuše i dinosaura?

- Obje vrste su izumrle!