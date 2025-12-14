Plavuše i to...

« Vic dana
Pričaju dvije plavuše:
- Jesi li čula da je našeg dimnjačara pregazio auto?
- Strašno! Više nismo sigurni ni na krovu! 

Zašto plavuša nosi kišobran u trgovinu?
- Cijene padaju!

Kakva je sličnost između pametne plavuše i dinosaura?
- Obje vrste su izumrle!

