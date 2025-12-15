Mujo i lake droge

Fata već duže vrijeme sumnja da s Mujom nešto nije u redu, jer uvijek dolazi kući dobre volje s posla. Jednog se dana ohrabri, pa ga upita odmah s vrata:

- Mujo, bolan, jel' se ti drogiraš?

Mujo je pogleda zbunjeno:

- Jok, bona, oklen ti to?

Fata, odlučna da stvari istjera na čistac odluči se na blef:

- A, slušaj, rekla mi je jedna ptičica ...

Mujo slegne ramenima:

- Ćuj nje, priča s pticama a mene pita jel' se drogiram!