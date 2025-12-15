Mujo i lake droge
Što se dogodi kad Fata posumnja da se Mujo drogira pa ga izravno pita o tome
Drogira li se Mujo? (Arhiva)
Fata već duže vrijeme sumnja da s Mujom nešto nije u redu, jer uvijek dolazi kući dobre volje s posla. Jednog se dana ohrabri, pa ga upita odmah s vrata:
- Mujo, bolan, jel' se ti drogiraš?
Mujo je pogleda zbunjeno:
- Jok, bona, oklen ti to?
Fata, odlučna da stvari istjera na čistac odluči se na blef:
- A, slušaj, rekla mi je jedna ptičica ...
Mujo slegne ramenima:
- Ćuj nje, priča s pticama a mene pita jel' se drogiram!
