Placebo na stadionu Šalata 15. srpnja

Engleski alt-rock velikani Placebo vraćaju se u Zagreb i to na omiljenu gradsku pozornicu ŠRC Šalata u srijedu 15. srpnja 2020.

Nakon gotovo dvogodišnje pauze od koncertnih aktivnosti, tijekom kojih su u studiju radili na novim pjesmama, Placebo će se ovog ljeta vratiti na velike svjetske scene. Upravo će Zagreb biti jedna od postaja koja će među prvima čuti kako one zvuče, a bend će na omiljenoj pozornici u centru grada podsjetiti i na prebogat katalog hitova iz svoje karijere.

Poznati po androgenom imidžu frontmena Briana Molka, glam-rocku i sirovim punk gitarama, Placebo je u dva desetljeća postao jedan od napoznatijih rock bendova današnjice s preko 12 milijuna prodanih primjeraka albuma diljem svijeta. Od istoimenog debi albuma koji je promijenio britansku glazbu, djelovao kao protuteža Britpopu i inspirirao mnoge bendove, Placebo je ušao u povijest s pet albuma koji su završili na ljestvicama deset najboljih u UK-u, surađivali su s izvođačima kao što su David Bowie, Robert Smith i Michael Stipe i imaju mjesto na vrhu britanske scene.

Debi album "Placebo" iz 2016. polučio je u startu ogroman uspjeh, postao je platinast, a singlovi "Nancy Boy" i "Teenage Angst" su ušli na top 40 UK ljestvice. Dvije godine nakon bend se već družio s Davidom Bowiem, a objavljen je drugi album "Without You I'm Nothing" koji je prodan u više od milijun primjeraka. Uz istoimeni singl, tu je i "Every You Every Me", a singl "Pure Morning" sletio je na listu top pet najboljih singlova i označio je njihov prvi proboj na američko tržište.

"Black Market Music" iz 2000. dodao je electro punk pop elemente napetom zvuku benda i osigurao im horde fanova po svijetu. Singlovi "Taste in Men" i "Slave to the Wage" obilježili su album, kao i kontroverzna "Special K" koja je uvrštena u top 20 na listama u UK-u i po svijetu. 2003. izdaju album "Sleeping with Ghosts" koji se sjurio na top 10 ljestvicu u UK-u gdje je dosegnuo zlatnu nakladu i prodao se u gotovo 1,5 milijuna primjeraka diljem svijeta. Uz megauspješan singl "The Bitter End", s albuma su skinuti i "English Summer Rain" i "Special Needs".

"Meds" iz 2006. donosi singlove poput "Infra-Red", "Because I Want You", a bend je tada započeo status velikih headlinera na svjetskim festivalima. 2009. izdaju album "Battle for The Sun" koji je označio potpuno novo razdoblje uz singlove "For What It's Worth" ili "The Never Ending Why". Dva tjedna su držali prvo mjesto na europskoj Billboard ljestvici, a dobili su i MTV European Music Awards za najbolji alternativni bend čime su zacementirali svoje mjesto među najboljim svjetskim rock bendovima. Četiri godine kasnije uslijedio je sjajan album "Loud Like Love" koji ih je još jednom odveo na svjetske pozornice. Nevjerojatnih 20 godina karijere Placebo su proslavili objavom retrospektivnog albuma "A Place For Us To Dream" iz 2016., uz EP "Life's What You Make It" sa šest novih pjesama, a sve je pratila velika svjetska turneja.

Četiri godine nakon sjajnog nastupa u dvorani Dražena Petrovića kada su potvrdili zašto uživaju legendarni status, Placebo se vraća u Zagreb. Gotovo 12 milijuna prodanih primjeraka albuma i više od dva desetljeća karijere svrstavaju Placebo na sam vrh rock scene. Velika turneja kojom se vraćaju na svjetske pozornice dovodi ih na Šalatu, a bit će to prilika čuti najbolje iz njihovog opusa, kao i premijerno nove studijske uratke.

Ulaznice

Ulaznice u prodaju kreću u četvrtak 27. veljače po cijeni od 220 kn. Od 1. travnja cijena će biti 240 kn, dok će na dan koncerta ulaznice koštati 260 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.