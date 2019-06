Plac Mljac na Trešnjevačkom...

Viseći vrtovi, maštovito uređeni prostori za čilanje i uživanje, noćna tržnica na kojoj možete obaviti čak i špeceraj, golemi lusteri iznad cijeloga placa, bogate cvjetne dekoracije i bezbroj detalja za ugodan boravak i druženje...

Unikatna priča o Trešnjevačkom placu, posebna atmosfera, odlična klopa i cuga, glazba i koncerti, puno dobrih vibracija i opuštene ljetne zabave - sve to i još puno više očekuje nas početkom srpnja na kultnom Trešnjevačkom placu.

Od ponedjeljka 1.7. do nedjelje 7.7. ne propustite jedan od najslasnijih i najzabavnijih, najoriginalnijih i najfotogeničnijih festivala grada Zagreba. Dobro došli na - PLAC MLJAC!

"Žao nam je zbog svih festivala u centru koji se stvarno trude", pisao je Telegram još prošle godine o prvom Placu Mljacu, "ali ovaj na Trešnjevačkom placu je spektakl... Na Trešnjevačkom placu možete plesati, jesti, piti gemište i koktele i kupovati voće i povrće. Od svih street festivala na kojima smo dosad bili u Zagrebu (a bili smo ih na puno), moramo priznati da nam je na ovom bilo najzabavnije."

I što onda čekate? Budi FACA - dođi do PLACA!

A na Placu nas očekuju... Ugledni zagrebački chef Krunoslav Majcen stiže iz restorana O'brok s bogatom ponudom "izvorno hrvatskih" specijaliteta za prste polizat, štruklima, šnenoklama, sendvičima s pršutom i crnom slavonskom svinjom na roštilju. Novozagrebački street-foodaši Fun Bobby iz Sigeta predstavljaju se maštovitim kreacijama sendviča, okonomiyaki palačinki i piadina u kojima kombiniraju najrazličitije svjetske kuhinje. Ekipa iz Trešnjevačkog Mališanka priprema bogati izbor ljetnih koktela i sladoleda "za odrasle" s dodacima raznolikih voćnih likera, a dečki iz The Rudolph Puba služe 4 vrste piva, koktele s twistom, birani izbor vina i rakija i još puno drugih tekućih delicija. No to je samo najkraći opis najslasnijih zalogaja koji nas od 1.7. očekuju na Placu!

A kroz svih sedam dana - od 19:00 do 24:00 - u dvostrukim programima zabavljaju nas: Trešnjevački fakini sa svojim glazbenim fakinarijama i špelancijama, Zgroove s "dvostrukom dozom" popa, funka i R'n'B-a, jazz veterani Three Colours of Jazz poznati po "old school" zvuku i "evergreen" izvedbama i Money2 s vrhunskim verzijama pop, rock, soul i funk hitova.

Na Trešnjevku stižu i mlade zvijezde The Voicea, šarmantna Karla Krmpotić i energična Ana Bustruc, potom "najviši glazbenik među odbojkašima", gitarist i pjevač Matej Mudrovčić Mudri, kao i mladi duo AcousticYes za koje će se još čuti, pa vas pozivamo da iskoristite priliku i čujete ih prije drugih upravo na Placu Mljacu!

Duo Intense oraspoložit će vas svojim "intezivnim" pop, blues i jazz standardima, a Nika Turković oduševit će vas svojim sjajnim vokalom. Trnje Live Acoustic već 14 godina širi dobru vibru i energiju zbog čega je s njima uvijek ludo zabavno, a kada na binu stupi naš omiljeni Latinoamerikanac Ricardo Luque, "Fiesta Latina" jednostavno je - zagarantirana!

"Godinama razvijamo ovaj projekt i sretni smo što se već u prvoj godini pokazalo da je manifestacija izvan strogog centra grada naišla na tako pozitivan odaziv. Plac Mljac pokazuje kako kvartovi mogu biti nove kulturno-turističke atrakcije", poručuju iz G.A.D. PRODUKCIJE, kreativne agencije koja već stoji iza uspješnih manifestacija kao što su "Dvorišta" na Gornjem gradu u Zagrebu ili "Kantuna" na otoku Rabu. "Tržnice Zagreb otvorile su nam vrata i omogućile održavanje Placa Mljaca na lokaciji Trešnjevačkog placa, a posebno smo zahvalni Turističkoj zajednici grada Zagreba i direktorici Martini Bienenfeld što su prepoznali važnost ovakvoga projekta za unapređenje života u zagrebačkim kvartovima, jer bez njihove pomoći projekt ne bi bio ostvariv".

Turistička zajednica Grada Zagreba ističe Plac Mljac kao zagrebačku inačicu londonskog Notthing Hilla, a organizatori poručuju: "Nigde nema to kaj ima - Trešnjevački plac"!

Te pozivaju sve Trešnjevčane, Zagrepčane i sve ostale: od 1. do 7. srpnja - BUDI FACA, dođi do PLACA!