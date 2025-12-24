Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane 2021. - Badnjak, Božić i sv. Stjepana/Štefanje zadnjih se godina prilično promijenilo, i to ne zbog pandemije nego je očito više ljudi shvatilo da se na Štefanje stvarno ne treba raditi...
Radno vrijeme trgovina na Badnjak, Božić i Štefanje 2021.
KAUFLAND - detaljno radno vrijeme >>>
24. 12. Badnjak 7 - 16h
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
KONZUM - detaljno radno vrijeme >>>
24. 12. Badnjak 7 - 17h, Super Konzumi do 18
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
LIDL - detaljno radno vrijeme >>>
24. 12. Badnjak 8 - 14h
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
PLODINE - detaljno radno vrijeme >>>
24. 12. Badnjak rade do 18
25. 12. Božić NE rade
26. 12. prema nedjeljnom rasporedu do 20 ili 22 sata
SPAR i INTERSPAR - detaljno radno vrijeme >>>
24. 12. Badnjak rade do 16
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje rade do 13, 14 ili 15 sati
TOMMY
24. 12. Badnjak rade do 17
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
Radno vrijeme shopping centara na Badnjak, Božić i Štefanje 2021.
AVENUE MALL
24. 12. Badnjak 9.00-18.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
SUPERNOVA CENTAR CVJETNI
24. 12. Badnjak 10 - 18
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
CENTAR KAPTOL
24. 12. Badnjak 9.00-15.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
CITY CENTER ONE EAST
24. 12. Badnjak 09-17 (Interspar 07-17)
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade (Interspar od 8.00 -14.00)
CITY CENTER ONE WEST
24. 12. Badnjak 09-17 (Interspar 07-17)
25. 12. Božić - ne radi
26. 12. Štefanje NE rade (Interspar od 8.00 -14.00)
EMMEZETA
24. 12. Badnjak 09.00-16.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
SUPERNOVA GARDEN MALL
24. 12. Badnjak 09-17
25. 12. Božić - ne radi
26. 12. Štefanje NE rade
KING CROSS
24. 12. Badnjak od 9.00 -18.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
SUPERNOVA BUZIN
24. 12. Badnjak od 9.00 -18.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade (Interspar od 8.00 -14.00)
WEST GATE
24. 12. Badnjak 09 - 17:00 sati
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade
