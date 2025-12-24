« Zagreb
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane 2021. - Badnjak, Božić i sv. Stjepana/Štefanje

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane (Arhiva)
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za božićne blagdane 2021. - Badnjak, Božić i sv. Stjepana/Štefanje zadnjih se godina prilično promijenilo, i to ne zbog pandemije nego je očito više ljudi shvatilo da se na Štefanje stvarno ne treba raditi...

Radno vrijeme trgovina na Badnjak, Božić i Štefanje 2021.

KAUFLAND - detaljno radno vrijeme >>>

24. 12. Badnjak 7 - 16h
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

KONZUM - detaljno radno vrijeme >>>

24. 12. Badnjak 7 - 17h, Super Konzumi do 18
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

LIDL - detaljno radno vrijeme >>>

24. 12. Badnjak 8 - 14h
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

PLODINE - detaljno radno vrijeme >>>

24. 12. Badnjak rade do 18
25. 12. Božić NE rade
26. 12. prema nedjeljnom rasporedu do 20 ili 22 sata

SPAR i INTERSPAR - detaljno radno vrijeme >>>

24. 12. Badnjak rade do 16
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje rade do 13, 14 ili 15 sati

TOMMY

24. 12. Badnjak rade do 17
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

Radno vrijeme shopping centara na Badnjak, Božić i Štefanje 2021.

AVENUE MALL

24. 12. Badnjak  9.00-18.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

SUPERNOVA CENTAR CVJETNI

24. 12. Badnjak 10 - 18
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade 

CENTAR KAPTOL

24. 12. Badnjak  9.00-15.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

CITY CENTER ONE EAST

24. 12. Badnjak 09-17 (Interspar 07-17)
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade (Interspar od 8.00 -14.00)

CITY CENTER ONE WEST

24. 12. Badnjak 09-17 (Interspar 07-17)
25. 12. Božić - ne radi
26. 12. Štefanje NE rade (Interspar od 8.00 -14.00)

EMMEZETA

24. 12. Badnjak 09.00-16.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade      

SUPERNOVA GARDEN MALL

24. 12. Badnjak 09-17
25. 12. Božić - ne radi
26. 12. Štefanje NE rade

KING CROSS

24. 12. Badnjak od 9.00 -18.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

SUPERNOVA BUZIN

24. 12. Badnjak od 9.00 -18.00
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade (Interspar od 8.00 -14.00)

WEST GATE

24. 12. Badnjak 09 - 17:00 sati
25. 12. Božić NE rade
26. 12. Štefanje NE rade

24.12.2025. 10:22:00
    
