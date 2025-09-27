Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce" održao je 24. rujna 2025. stručni skup „Rehabilitacija i zdravlje djece s teškoćama u razvoju i pravna pomoć za roditelje", u sklopu projekta „Moje pravo na igru i sport", financiranog od Ministarstva zdravstva. Uz partnersku suradnju ERF-a, Pravnog fakulteta (SCSR) Sveučilišta u Zagrebu , skup je okupio stručnjake iz edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada i kineziologije te usmjerio raspravu na operativna rješenja za dostupniju, pravovremenu i kvalitetniju podršku obiteljima.

Doc. dr. sc. Damir Miholić (ERF) predstavio je kreativnost kao funkcionalni alat u rehabilitaciji djece s teškoćama: dramska igra i elementi dramske terapije, lutkarstvo, glinoanimacija i crtež integriraju se u jasno strukturirane aktivnosti koje potiču razvoj djeteta. Snježana Seitz (HURID) izložila je ulogu edukacijskih rehabilitatora kroz zdravstvo, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i civilni sektor, s naglaskom na ranu detekciju rizika i obiteljski usmjeren pristup. Lana Juriša (KIF), uz sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Lidije Petrinović i izv. prof. dr. sc. Tatjane Trošt Bobić, prikazala je terapijsko penjanje kao sigurnu i visoko prilagodljivu intervenciju s dokazanim učincima u tjelesnoj, kognitivnoj, socijalnoj i emocionalnoj domeni. Božica Vukmanović Mehić (Poliklinika SUVAG) sažela je ključna roditeljska prava i protokole zaštite djece te ukazala na česte informacijske praznine i proceduralnu tromost koja obiteljima otežava kontinuitet podrške.

Zaključno, skup je jasno naglasio potrebu ujedinjenja sustava: uspostavu jedinstvenog, međusektorskog „ulaza" na kojem roditelji dobivaju objedinjene, točne i ažurne informacije o zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim i pravnim uslugama, uz jasno definiran put korisnika. Sudionici su istaknuli nužnost nacionalne usklađenosti i standardiziranih informacija za pedijatre, odgojno-obrazovne ustanove, sustav socijalne skrbi i udruge, kako bi se prekinulo oslanjanje na neformalne kanale. Potrebne su digitalne, službeno održavane mape prava i usluga s pregledom po županijama, uz obvezu redovitog ažuriranja i provjere sadržaja. Naglašena je i potreba kontinuirane edukacije stručnjaka o pravima, protokolima i upućivanju u zdravstvene usluge te uloga roditelji kao ravnopravnih članova tima kroz sve prijelazne točke razvoja djeteta. Skup je moderirala Tanja Prekodravac, a Centar „Sunce" nastavlja provedbu projekta.