Krka zove izletnike

Tisuće posjetitelja pohrlile su u naše nacionalne parkove, prvog vikenda nakon što su ublažene mjere. Mnogi su se zaželjeli prirode, a privukle su ih i promidžbene cijene te popusti. Na Krki je tako organizirana akcija "Piknik to go".

Već od jutra - redovi za ulaznice. Promotivnim cijenama u nacionalne se parkove, sada kada inozemnih nema, žele privući domaći posjetitelji. Pa su za njih na Krki organizirani i dodatni programi.

- To je obiteljska ulaznica, to je jedan program, a drugi program koji smo organizirali je program namijenjen aktivnim turistima koji imaju želju aktivno boraviti u prirodi, rekla je Ivona Cvitan, rukovoditeljica Službe za turizam, promidžbu, prezentaciju i ugostiteljstvo NP-a Krka.

A boravka u prirodi, još ako je riječ o čarobnom Krkinom krajoliku, zaželjeli su se mnogi.

Upravo je za obitelji osmišljen promotivni program "Picnic to go": ulaznica za dvoje odraslih i četvero djece do 18 godina je 100 kuna.

- Prilikom kupnje te ulaznice, dobiju vaučer s kojim ostvaruju popust na kupnju ugostiteljskih usluga u objektima Javne ustanove i prilikom kupnje te usluge dobivaju i platnenu vrećicu i dekicu, naglašava Cvitan.

No posjetiteljima je od svih programa i akcija najdraže to što nacionalne parkove mogu posjetiti po znatno nižoj cijeni od uobičajene.

- Za naše domaće ljude su prilično skupi i ovo je jedinstvena prilika da se iskoristi te da se vide naše prirodne ljepote. Šteta je što nemamo više prilike za ovako nešto u toku godine, rekao je posjetitelj.

Na Krku će se po promotivnim cijenama moći do 18. lipnja. Poziv je to domaćim posjetiteljima da obiđu sve njezine prirodne i kulturne znamenitosti