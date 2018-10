Piano Cubano by Rubalcaba u Off ciklusu 16. 11.

Nakon više nego uspješnog početka i rasprodanog simfo-rock spektakla Rock The Opera, ovosezonska "glazbena avantura" Off ciklusa nastavlja se za manje od mjesec dana!

U petak 16.11. u Zagreb i Off ciklus Zagrebačke filharmonije stiže Mr. G - kubanska jazz senzacija, kultni kubanski jazz pijanist Gonzalo Rubalcaba!

Ako slavni maestro Sir Simon Rattle kaže kako je upravo Rubalcaba "jedan od najnadarenijih pijanista svijeta", a jazz legenda Dizzy Gillespie tvrdi kako je riječ o "najvećem pijanistu kojega sam čuo posljednjih 10 godina" - onda je to više nego dovoljno razloga da i 16.11. u Off ciklusu ponovno budete - off!

Orkestar Zagrebačke filharmonije u koncertnoj večeri "Piano Cubano by Rubalcaba" predvodit će cijenjeni češki maestro Leoš Svárovský, a Mr. G predstavit će se zagrebačkoj publici u jednoj od najvećih uspješnica američke glazbe - Koncertu in F slavnoga američkog kompozitora Georgea Gershwina, kao i u vlastitim solo improvizacijama na kubanske i druge teme.

Jedinstvena večer u spoju američke i kubanske glazbe bit će dodatno "začinjena" virtuoznim orkestralnim kompozicijama Leonarda Lennyja Bernsteina, velikog američkog dirigenta i skladatelja čiji 100. rođendan čitav svijet slavi upravo ove godine - uvertirom Candide te izborom iz Priča sa Zapadne strane, a jedno je sigurno:

Piano Cubano by Gonzalo Rubalcaba - To jednostavno ne smijete propustiti!

U petak 16.11. - Lisinski, 19:30 - isključite probleme i uključite ono što svi najviše volimo - dobru glazbu...

Dobro došli u svijet Off ciklusa!