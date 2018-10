Olof Dreijer, Randomer i Francois X pojačavaju prvi No Sleep festival

Nakon što je objavljen strahovit program glavne pozornice No Sleep Festivala, koji predvode Fatboy Slim, Nina Kraviz, Cassius, Lee Burridge i brojni drugi koji će tijekom tri noći nastupati u novom i daleko većem Novom Hangaru u Luci Beograd, vrijeme je došlo i za maratonski program slavnog beogradskog kluba Drugstore!

Listu izvođača predvodi famozni Olof Dreijer iz švedskog dua The Knife koji čini sa svojom sestrom Karin, a koju smo ove godine, također premijerno, slušali na Exitu kao Fever Ray! U popularnoj "techno katedrali", od petka, 16. studenog, pa sve do podneva u nedjelju 18. studenog, nastupit će oko 30 izvođača koje osim Olofa Dreijera predvode vodeće techno zvijezde nove generacije, pariški doajen i No Sleep favorit François X, te britanski DJ i producent u nezadrživom usponu ka vrhu - Randomer!

Drugstore će za vrijeme No Sleep Festivala postati mjesto u kojem će se čuti brojni glazbeni stilovi, od najveće domaće trap zabave koju je Beograd vidio, preko afro, bass, acid, electro i house zvuka, pa sve do krcatih techno aftera uz neke od najtraženijih izvođača koji tresu floorove maratonskih klubova kakvi su berlinski Berghain ili pariški Concrete.

A u oba ova kluba gotovo svakog mjeseca nastupa Francois X koji će u petak 16. studenog u Drugstoru preuzeti DJ pult u jutarnjim satima, nakon što Dax J zatvori ultimativnu techno noć u Luci Beograd. Na ovom afteru pridružit će mu se i beogradski elektronski genijalac MKDSL, te b2b duo iz Music Reactions tima koji čine njihovi rezidenti Betomeng i RAR.

Ipak, ludnica u Drugstoru počinje mnogo ranije - već od 22 sata u klubu Drugstore okupljaju se najveće beogradske trap ekipe, najtraženiji beogradski hip-hop DJ kolektiv Vatra, trap dio čuvene izdavačke kuće Bassivity zvano Gassivity i sve popularniji mladi DJ trio FAM! Specijalni gosti ovog velikog trap partyja bit će reperi u najvećem "gasu" na sceni: Surreal, Mili i Fox, a noć otvara DJ Bajko Felix iz Loudpack Zone ekipe čiji specijalni gost je mladi reper u usponu Elon, ponikao u 197 Gangu čije vrijeme tek dolazi! Trap party do jutra pretvorit će se poslije u pravi techno after čime će program prve noći trajati maratonskih 14 sati! A dok se No Sleep Festival bude nastavljao s dnevnim zabavama i panel diskusijama na drugim lokacijama, Drugstore će se "odmoriti" za drugu, još dužu noć!

U subotu, 17. studenog u klubu nas očekuje prava subotnja ludnica uz stilove kao što su african pop, batucada, kuduro, cumbia, R'n'B, electro, hip-hop, bass house, garage i stilove kojima je teško pronaći pravi opis. Upravo tako bi se mogao opisati i zvuk koji nam donosi Olof Dreijer, famozni umjetnik iz švedskog sastava The Knife, čiji rijetki, izuzetno vješti i krajnje euforični DJ setovi predstavljaju pravi festivalski raritet rezerviran samo za pažljivo odabrana mjesta i program koji on osobno odobri, a u kojem osim glazbene širine mora postojati i rodna ravnopravnost. Od afro remiksa pjesama grupe The Knife, u njegovom setu se može čuti i nestvarno isproduciran melodični techno koji radi po imenom Oni Ayhun, ali i semplovi R'n'B zvijezda poput Beyonce, ili live snimak sa sirijske svadbe! Njemu će se pridružiti i beogradska DJ heroina Sonja Sajzor, čiji su izuzetno energični nastupi u Drugstoru uvijek krcati do vrha, a da to bude slučaj i na No Sleep Festivalu, u tome će joj pomoći i uigrani klupski tandem Vojkan Bećir i Vanja Bursać.

Jutro je rezervirano za Randomera, britansku techno zvijezdu u nezadrživnom usponu ka svjetskom vrhu čija diskografija je jednako bogata i široka kao i njegovi setovi u kojima nema ništa statično ili monotono, već poput cijele ove noći, mnoštvo stilova je u funkciji visoke energije za samo finale festivala u nedjeljno prijepodne! Njemu će se pridružiti i domaći live techno duo Stepniak koji čine Jan Nemeček i Bane Jovančević, a sama završnica No Sleep Festivala, set kojim se nekad u nedjeljno podne i zatvara ovogodišnje izdanje, donosi nam Concrete DJs ekipa u sastavu Luka Concrete i Bojan Vukmirović.

Paralelno s programom velikog kluba, za sve one koji cijene iskustvo putovanja kroz "all-night" setove, u malom klubu nastupat će udarni rezidenti kluba Drugstore, Nenad Marković poznatiji kao 33.10.3402 koji za DJ pult staje u petak 16. studenog navečer, dok će sutradan, u subotu 17. studenog, na DJ maraton se otisnuti famozni Filip Xavi!

No Sleep Festival 2018 - Step into the Next Chapter:

No Sleep Festival u organizaciji EXIT tima i uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana, bit će održan na više lokacija u Beogradu, dok će se centralni događaji uz vrhunsku produkciju održati u Novom Hangaru u Luci Beograd koja će svake noći primati nekoliko tisuća posjetitelja u svoje industrijsko okruženje.

Festivalske ulaznice po cijeni od 230 kn i VIP ulaznice po 370 kn mogu se kupiti na prodajnim mjestima Entria i Ticket Shopa.