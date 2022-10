Peglajte po svom! ;)

Listopad je mjesec u kojem obilježavamo mjesec pozitivnog stava, a zapravo je najbolja osobina koju možete nositi sa sobom, jer on olakšava rješavanje svake teške ili frustrirajuće situacije, a pritom, istraživanja pokazuju, zadržavanje pozitivnih misli trajno koristi na fizičko i psihičko stanje. Zašto onda ne pokušati izvući najbolje iz svake situacije u kojoj se nađemo? Pa čak i kad je pred nama visoka hrpa neispeglane odjeće? Naravno, u našim poslovnim i osobnim životima, uvijek će se pojavljivati izazovi koje moramo prevladati. Kako? Peglajući po svom! Upravo taj „state of mind" stoji iza kampanje „Peglaj po svom" koju u ovom mjesecu Philips jasno podržava i slavi sve one koji žive nesputano, hrabro i zadovoljno samim sobom.

U formulu za sreću svakako ulazi i olakšavanje svakodnevnih obaveza koje nam oduzimaju slobodno vrijeme. U kaotičnom danu, jedna od obaveza je i glačanje - taj kućanski posao s kojim često ide epitet „mrsko". No s Philips 8000 Series parnim postajama to će vam se mišljenje promjeniti! Jeli vam se ikad dogodilo da ste uništili omiljenu košulju jer ste se „malo zapričali" na telefonu dok ste glačali? Prednost parne postaje Philips 8000 Series je OPTIMAL temp specifikacija koja omogućuje da vaša odjeća ne progori zbog čega može ostati na odjeći ili dasci. To znači da nema više potrebe za podešavanjem temperature, jer jedna postavka vrijedi za sve tkanine pa se jednostavno glača sve - od trapera do svile. Philips 8000 Series stopalo za glačanje je vrlo lagano te omogućuje vrhunsko klizenje i maksimalnu otpornost na ogrebotine, a uz ostale performanse olakšava život i omogućava da uistinu pozitivno „peglamo" po svom stilu života unatoč malim i velikim obavezama.

Parna postaja Philips 8000, radi na principu automatskog ispuštanja pare koja prodire kroz odjeću pa su rezultati glačanja odlični čak i u slučaju jakih nabora, a ne troši se mnogo vremena ni energije. Također, ako želite ubrzati proces glačanja, uz speed mode sačuvajte svoje slobodno vrijeme za hobije i druženja s obitelji i prijateljima. Upravo bržim pomicanjem glačala stvara se više pare i zbog toga je idealna za velika kućanstva s više članova obitelji u kojima je potrebno izglačati mnogo odjeće, posteljine, ali i za odjeću od materijala koje je teže glačati, poput odijela, sakoa ili majica s otiskom. Zahvaljujući novoj tehnologiji sa senzorom pokreta koja prepoznaje vaše pokrete u svim smjerovima, ovo malo čudo tehnologije omogućuje i okomito glačanje te besprijekorno iskustvo za automatsko parno glačanje izvješene odjeće, zavjesa i posteljine. Između ostalog, takva velika količina pare ima i higijenski učinak, jer se glačanjem odjeće parnom postajom, uklanjaju se bakterije kako s površine tkanine, tako i njihove dubine.

Jasno je, zar ne? Mjesec je pozitivnog stava, a i Philips je uskočio s uređajem „spasa" i glačanje pretvorio u lijep ritual koji nam omogućuje da usporimo, da imamo kontrolu nad kaosom u domu, a pritom volimo kućanske poslove i vodimo bogat društveni život. Sve što slijedi nakon obavljenog glačanja, jest obući omiljenu modnu kombinaciju i izaći van s pozitivnim stilom i raspoloženjem. Izazovite sebe da budete toliko jaki kako vam ništa ne može poremetiti taj pozitivan stav! Peglajte po svojim stavovima i neka to postane vaš novi životni novi moto.