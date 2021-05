Pažljivije birajte pića

Pijete li? Vjerojatno će gotovo svi prvo reći NE, da bi nakon te prve rečenice odmah dodali da, eto, popiju ponekad, tu i tamo, uz društvo... što će se vrlo brzo pretvoriti u DA, pijem i to zapravo često, ako bi željeli reći istinu.

I to je OK, makar se stalno govori o tome da ne bi trebali piti ovakva ili onakva pića - na kraju teškog dana nije lako popiti colu ili mineralnu, većini će draže biti pivce ili nešto kratko, tek toliko da se opustite... ali samo to.

No, čak i takvo, stvarno kontrolirano pijenje može biti opasno za neke ljude, pokazalo se u jednom istraživanju.

Naime, redovita konzumacija alkohola povećava rizik od atrijske fibrilacije, čak i kod zdravih ljudi koji ne pate od drugih zdravstvenih tegoba - objavila je Njemačka fondacija za srce pozivajući se na novu studiju medicinskog centra sveučilišta Hamburg-Eppendorf (UKE).

Prema toj studiji čak i mala čaša vina svaki dan može štetno djelovati na zdravlje srca.

Atrijska fibrilacija je poremećaj srčanog ritma i taj neredoviti i ubrzani ritam rada srca može dovesti do stvaranja ugrušaka, moždanog udara, zatajenja srca i drugih komplikacija povezanih s radom srca.

Tijekom atrijske fibrilacije srčane pretklijetke neredovito i kaotično rade umjesto da srce kuca ritmično kako bi učinkovito potiskivalo krv iz pretklijetki u klijetke.

U okviru istraživanja analizirani su zdravstveni podaci više od 100.000 osoba koje nikad nisu imale atrijsku fibrilaciju.

Tijekom 14 godina studije kod više od 5800 ispitanika razvila se atrijska fibrilacija, a rizik je rastao s količinom redovito konzumiranog alkohola.

Samo 12 grama alkohola dnevno, ekvivalent male čaše vina ili čaše piva povećao je rizik za 16 posto u odnosu na osobe koje nisu uopće konzumirale alkohol.

Konzumiranje dva pića dnevno povećalo je rizik za 28 posto.

Pod uvjetom da ste dobrog zdravlja, nema nikakvih problema ako povremeno popijete malu čašu alkohola, poručuje Njemačka fondacija za srce.

Prije nekoliko godina studija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) procijenila je da 33.5 milijuna ljudi širom svijeta ili 0.5 posto svjetske populacije ima atrijsku fibrilaciju, navodeći da se radi o ozbiljnom i rastućem globalnom zdravstvenom problemu.

A mnogi od njih i ne znaju da od toga pate.

Prvi znaci atrijske fibrilacije su neredoviti srčani ritam i ubrzani rad srca, ističe Njemačka fondacija za srce, koja savjetuje ljude da u tom slučaju potpuno prestanu konzumirati alkohol ili barem značajno smanje unos.