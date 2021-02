Pas maše repom... i ne znači da je sretan

Imate li psa? Kad dođete kući, on vas čeka kao ozebao sunce i skače na vas, a najviše maše repom... no, je li on stvarno sretan?

Izgleda da nije, jer psi repom izražavaju emocije, objašnjava stručnjakinja za ponašanje pasa Katja Krauss za njemačku novinsku agenciju dpa.

No dok mi ljudi mislimo da to znači sreću - to je zapravo samo znak uzbuđenja životinje, kaže ona.

Ako želite točno utvrditi što se događa obratite pažnju na visinu repa i koliko se brzo kreće - to će vam otkriti i je li pas sretan, uplašen ili agresivan.

Gotovo je pravilo da je osjećaj napetosti u odnosu s intenzitetom mahanja repa - što su sporiji i nježniji pokreti repom to pas osjeća manje napetosti.

Stvari su drukčije ako se rep kreće brže i ne maše u širokom rasponu. Napeti rep koji stoji uspravno i radi male pomake znači sukob, a još više - uspravni rep koji se prestane micati.

Sretni psi obično mašu repom koji je visoko i gotovo radi kružnice po zraku, kaže Krauss.

No, ponekad čak i sretan pas može mahati repom brzo i oštro.

Kako biste razlikovali raspoloženja psa morate rep promatrati u različitim situacijama primjerice kad znate da se osjetio ugroženim nailaskom drugog psa.

Također pomaže kad se uzmu u obzir i pseći karakter, anatomija i poruke koje stavom šalje ostatak njegova tijela.