Par stvari koje svaki muškarac treba znati... o ženama

Velika većina stručnjaka za ljubavne veze slaže se kako je jedna od najvažnijih stvari koje svaki par treba njegovati dobra komunikacija. Nažalost, muškarci i žene uglavnom imaju vrlo različite stilove izražavanja svojih misli i osjećaja, što često zna biti izvor nesuglasica i sukoba. Muškarci uglavnom preferiraju direktniju komunikaciju, dok žene više vole suptilnije izražavanje onoga što ih muči, što ponekad može predstavljati pravi problem muškarcu koji pokušava shvatiti svoju partnericu.

Iako bi se o ženama zaista moglo napisati tisuće i tisuće stranica, odlučili smo našim dragim čitateljima složiti šalabahter u pet točaka koji će im pomoći da bolje razumiju ženski rod.

1. Nikad, ali baš nikad nemojte zaboraviti važan datum

Pogledajte točku broj 5. i bit će vam jasno zašto je ovo toliko važno. Zapravo, slobodno možete usput pogledati i točku 4. Zapišite važne datume u svoj kalendar, mobitel, rokovnik ili Facebook i potrudite se da na vrijeme znate da dolaze. Bilo bi dobro kad se uopće ne bi ni šalili na temu zaboravljanja važnih datuma, jer to nama ženama nije smiješno. I znajte da niti jedna isprika nije dovoljno dobra kad je zaboravljanje takvih stvari u pitanju. Ako je Neil Armstrong mogao svojoj ženi čestitati godišnjicu braka iz svemira, možete i vi.

2. Kad dajete kompliment, budite precizni

Vaša je partnerica već svjesna da ima dobre noge ili stražnjicu, a na vama je da joj točno kažete što vas posebno na njoj privlači. Želite li ju doista oraspoložiti (pa i za seks!), recite joj kako obožavate njene obline, sexy guzu i čvrste grudi. I zapamtite - nikad ne možete pretjerati u davanju komplimenata, dok god to iskreno mislite. Upoznali smo mnogo različitih žena za našeg života, ali još nijednu koja je imuna na komplimente i laskanje.

3. Pitajte što nas uzbuđuje, ali pripazite na trenutak

Upitate li nas takvo pitanje iz vedra neba primjerice usred večere s prijateljima, budite sigurni da će nam biti previše neugodno da vam iskreno odgovorimo. S druge strane, ako nam to isto pitanje postavite u nekoj intimnoj situaciji, gdje već ionako radite gotovo sve kako treba te želite znati postoji li još nešto što želimo da nam radite, budite sigurni da ćemo vas moliti za to. I jedna važna stvar za kraj - stvarne žene ne reagiraju na podražaje u seksu kao što to rade porno zvijezde. Nama ipak treba malo više vremena da „zagrijemo motore".

4. Naučite nas slušati

Znamo da to može ponekad biti teško jer većina nas voli puno pričati. Unatoč tomu, jedna od najgorih stvari koju nam možete napraviti jest ne čuti ni riječ što smo vam rekli, budući da to pokazuje nepoštovanje i strašno nas ljuti. Tko zna, ako konačno počnete obraćati pažnju na ono što govorimo, možda shvatite da većina toga uopće nije tako blesava kako ste do sada mislili.

5. Romantika još uvijek nije mrtva

Ipak, kao i u točki broj 3., način na koji radite nešto romantično vrlo je važan, možda i ključan. Nemojte nas pitati „Želiš li cvijeće?", jednostavno ga kupite i poklonite nam ga. Većina nas ne želi vas moliti ili pitati da nam nešto napravite, jer onda to nije romantična gesta. Isto vrijedi i za sve ostale stvari koje muškarci rade da impresioniraju svoje žene. Neočekivana romantična gesta otopit će i najhladnije žensko srce.