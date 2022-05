Par stvari koje sigurno ne znate o klitorisu

Neke stvari se rijetko spominju, a ne da bi trebale, nego bi se trebale učiti u školi i to vrlo detaljno - no, klitoris je uvijek no-no, stvar o kojoj se ne razgovara.... pa ni ne čudi da muškarci u najvećem broju nemaju pojma ni gdje je, a kamoli što raditi s njim.

Iako žene o ovom organu znaju prilično, postoje stvari kojih ni one same nisu svjesne, no one su ipak malo otvorenije o takvim stvarima...

Upravo stoga, u nastavku donosimo 10 činjenica o klitorisu koje vjerojatno ne znate.

Da, može doći do erekcije - kad govorimo o erekciji, ne možemo govoriti samo o penisu, kaže Pfaus. Moramo govoriti i o klitorisu. Da, manje je primjetno kod žena, ali defitivno se može primijetiti i osjetiti. Ovo se događa kada se one gore spomenute "vrećice" napune krvlju tijekom uzbuđenja. Krv je tamo nakupljena sve dok ne dođe do orgazma.

Dugo je bio misterij - sve do 1998. godine udžbenici su ilustrairali samo vanjski dio. Te godine je Hellen O'Connell, australska urologinja, kroz pručavanje snimaka magnetske rezonance otkrila da je klitoris zapravo izrazito kompleksan organ, koji ima ukupno 18 dijelova, te da se 2/3 njega nalazi u tijelu.

Ima puno živčanih završetaka - klitoris je dio vulve s najviše živčanih završetaka, kaže edukatorica o seksualnom zdravlju Debra Herbenick. Vanjski dio sadrži 8.000 živčanih završetaka zbog koji je on "centrala užitka". Za usporedbu, to je duplo više živčanih završetaka nego na penisu. Da stvar bude još bolja, taj sitni organ osjećaj ugode širi na još 15.000 živčanih završetaka u zdjelici.

Jako je sličan penisu - klitoris i penis su na nekinačin zrcalne slike jedno drugog, samo su organizirane drugačije. "Sve do drugog tjedna trudnoće, svi embriji su ženski, tek oko osmog tjedna nastupa testosteron i formira se penis. Nijedan od dijelova ne nestane, samo se drugačije poslažu", objašnjava Chalker. Recimo, unutarnji dio klitorisa, također napravljen od erektilnog tkiva, postaje okvir penisa. S tim konceptom na umu, Chalker kaže, ako smatrate da je klitoris samo vidljivi dio, to je jednako kao da kažete da je penis samo vrh.

Može narasti s godinama - iako veličina klitorisa ne utječe na kvalitetu seksualnog života, nemojte se iznenatiti sko se veličina vašeg klitorica promijeni tijekom života. Chalker kaže kako to ovisi o promjeni razine hormona nakon menopauze i tada se klitoris kod mnogih žena može povećati, piše Health.

Puno je više od onog što vidimo - "Obično kada ljudi pričaju o klitorisu misle samo na vanjski jako osjetljivi dio", kaže profesorica seksologije Rebecca Chalker. No ono što se vidi izvana, samo je vrh. Unitrašni dio s vanjskim je povezna sa spužvastim, odnosno erektilnim dijelom. Niže su "grane" koje se šire u "krila" oko vginalnog kanala. Ispod toga su "vrećice" koje se povećavaju i pune krvlju kada je žena seksualno uzbuđena.

Stvarno je jedinstven - kada se radi o klimaksu "klitoris je stvarno stvarno krucijalan", kaže Jim Pfaus, profesor i istražicač na sveučilištu Concordia u Montrealu. No to nije jedino zbog čega je klitoris jedinstven. Naime, to je jedini organ na tijelu koji postoji isključivo za užitak.

Svaka žena je drugačija - svaka žena je jedinstvena, pa samim time i svaki klitoris. Svaka žena treba drugačiji tip stimulacije. Samo zato što je taj organ osjetljiv ne znači da svima paše direktna stimulacija.

To je prava G točka - svi su čuli za G točku, no postoji li zapravo? Imaju li je sve žene? Da i da. To je zato što je G točka zapravo klitoris. O toj notornoj zoni užitka naveliko se počelo govoriti osamdesetih te je stvorena ideja da joj se može pristupiti samo unutar vagine. Od tada smo naučili da nekim ženama više paše vanjska stimulacija, a nekima penetracija.

Veličina nije bitna - baš kao i muškarci i žene su nekad nesigurne, ali baš kao i penisi i klitoris dolazi u svim veličinama i oblicima. Također, ni kod žena, veličina nije bitna. Genitalije su samo receptori užitka i on nema veze s veličinom klitorisa.

Eto, sad znate i ove stvari... pa se igrajte malo ;)