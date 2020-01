Par jednostavnih savjeta za uklanjanje sala sa struka

Salo oko struka je podjednako vizualno neatraktivno i opasno po zdravlje - visceralne masnoće koje oblažu unutarnje organe mogu nam stvoriti ozbiljne zdravstvene probleme.

Upravo iz ovog prvog razloga većina ljudi donosi novogodišnju odluku da će ga skinuti, no u moru savjeta nije se lako snaći - pa vam mi donosimo nekoliko stvarno jednostavnih savjeta kako to napraviti bez prevelikih problema i gladovanja:

Kombinirani trening - uz vježbe snage i areobnu aktivnost, za brzo topljenje masnoća s trbuha, ali i bedara, a to znači i "brisanje celulita", vrlo je važno kombinirati trening visokog i niskog intenziteta. Na taj način potičete tijelo da troši energiju podjednako iz pohranjenih masnoća i šećera.

Prehrana - kada govorimo o mršavljenju, stvar je vrlo jednostavna. Da bi funkcioniralo, treba ostvariti kalorijski deficit, odnosno unijeti manje kalorija, no što ih trošite. Na taj način tijelo će posegnuti za zalihama koje je pohranilo u bedrima i struku. Kako biste si olakšali ovaj korak, poradite na kvaliteti hrane koju jedete i izabirite prave namirnice. Smanjite unos ugljikohidrata, izbacite šećere, procesuiranu hranu koja obiluje šećerima, a da toga nismo svjesni, jedite puno više povrća i domaćih juha te pijte vodu.

Stil života - najučinkovitiji način da smršavite je da uvedete promjene u životni stil i to one kojih se možete pridržavati, odnosno koje najviše odgovaraju vašoj osobnosti. Tako ćete osigurati dosljednost i ne odustajanje od cilja. To znači da ćete izabrati način rekreacije u kojem uživate, a ne onaj koji je u trendu.

Trening snage - tjelovježba se ugrubo dijeli na dvije osnovne vrste - kardio i trening snage. Kardio vježbe tope kalorije u trenutku dok ih izvodimo, primjerice trčimo i znojimo se, što znači da organizam troši višak kalorija. No, trening snage pomaže nam izgraditi mišiće, a mišići traže energiju za svakodnevno funkcioniranje, odnosno troše kalorije čak i dok mirujemo. Ovo je vrlo dobar motiv da se upišete u teretanu ili kod kuće krenete s vježbama snage pod opterećenjem vlastitog tijela.