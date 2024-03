Palaye Royale stiže u Tvornicu Kulture

Nakon par godina pauze, američki rock trio Palaye Royale vraća se na scenu na turneji u sklopu koje će nastupiti u zagrebačkoj Tvornici Kulture 3. lipnja. Poput pravog rock & roll cirkusa, Palaye Royale iz Las Vegasa ponovno neumorno putuju svijetom kako bi promovirali svoj uzbudljivi "fashion-art rock", kako se sami opisuju. Zarazna mješavina art rocka, glam punka i britpopa koju stvaraju braća Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitara) i Emerson Barrett (bubnjevi) sada nam prvi put stiže i u Hrvatsku. Ulaznice za ovaj koncert u prodaju kreću u ponedjeljak, 11. ožujka putem Eventim sistema i fizičkim prodajnim mjestima Eventima.

Unatoč klasičnom glazbenom odgojuu, Palaye Royale su oduvijek nosili sirovu bit rock-and-rolla u krvi. Crpe isto toliko inspiracije iz kinematografije i filozofije koliko i od svojih glazbenih idola, posebno onih iz 1960-ih i 1970-ih, ali i modernijih bendova poput My Chemical Romance, The Strokes, Arctic Monkeys. Zvuči šareno kao što članovi benda i izgledaju, a u energičnim i vizualno nabijenim nastupima jednako se dobro osjećaju na pozornici manjih klubova i velikih festivala.

Već kako tinejdžeri, na nagovor majčinog prijatelja Paula Wellera iz benda The Jam, napuštaju školu i Las Vegas i sele u Los Angeles u potrazi za američkim glazbenim snom. Prve svirke organiziraju u podrumu svoje kuće a uskoro privlače pozornost pozornost rock plemića poput Courtney Love, Scotta Weilanda i Kima Fowleya (zloglasni producent/menadžer legendarnih Runawaysa). Na nagovor obožavateljice Alex Burdon, kćeri Erica Burdona iz The Animalsa, Palaye Royale je 2015. sklopio ugovor sa Sumerian Records, a zatim debitirao 2016. s albumom "Boom Boom Room (Side A)" kojeg je producirao James Iha iz Smashing Pumpkinsa. "Kad smo potpisali ugovor s izdavačkom kućom, glavna stvar koju smo im rekli bila je da samo želimo ići na turneju. Otvorili smo se za toliko metal bendova čiji su nas fanovi apsolutno mrzili, ali to je djelomično ono što nas je učinilo onim što smo sada kao izvođači. Odlučili smo da moramo neosporni na pozornici, cijelo svoje postojanje smo posvetili tome." - izjavio je Emerson.

U međuvremenu Palaye Royale su objavili "Boom Boom Room (Side B)" (2018.) i "The Bastards" (2020.) te "Fever Dream" (2022.) u kojem su se ovih troje klasično školovanih glazbenika vratili svojim korijenima i skladali većinu albuma na klaviru. U jednakim dijelovima ekstaza i dubinska meditacija o stanju ljudske psihe, rezultat je najhrabriji i najvizionarskiji opus Palaye Royale do sada. Nezaustavljivo grabeći naprijed, bend je u prosincu 2023. objavio i EP pod nazivom "Sextape", a zatim u siječnju 2024. EP "Songs For Sadness" s pet pjesama kojeg je najavio singl i video spot za pjesmu "umakemenotwannadie".

Od šarmantnog malog benda na početku karijere pa do složenije postave njihove najnovije turneje, Palaye Royale su uvijek isporučivali naelektriziran live nastup, u kojem pjevač često visi s rasvjetnih tijela na stropu dvorane. Svaki njihov koncert donosi element nepredvidivosti i opasnosti, s njih trojica sviraju kao da im životi ovise o tome. Bilo da izlaze na pozornicu velikih festivala kao što su Reading i Leeds, Download i Pinkpop ili sviraju pred rasprodanim dvoranama u Tokiju, Londonu i Mexico Cityju, najvažnija ambicija benda je produbiti vezu s njihovom voljenom i vjernom bazom obožavatelja koji se nazivaju Soldiers of the Royal Council. "Kada smo tek počeli ići na vlastite turneje, stajali bismo ispred dvorane i grlili svaku osobu koja bi nas došla vidjeti", kaže Emerson. "Iako to sada nije moguće učiniti, i dalje se trudimo svima posvetiti što više vremena."

Prodaja ulaznica za koncert benda Palaye Royale krece u ponedjeljak, 11. ožujka putem Eventim online sistema i na svim fizičkim prodajnim mjestima Eventima.