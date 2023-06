Vintage Caravan vraća se u Zagreb

Glazbu ove trojke iz Reykjavika opisuje se kao moderni prog classic rock s prizvukom popa. Već gotovo desetljeće turiraju po Europi, UK-u i Južnoj Americi, nastupaju na najvećim europskim rock/pop festivalima kao što su Wacken, Hellfest, Werchter, Roskilde i turiraju s bendovima poput Opeth, Europe, Blues Pills. Vintage Caravan dokazuju da su su bez sumnje vrsni glazbenici čiji nastupi su nabijeni energijom.

Vintage Caravan - "Crystallized"

Aktualni album "Monuments", objavljen za Napalm Records, peti je iz bogate diskografije, a njemu Vintage Caravan miješa utjecaje klasičnog rocka i modernih utjecaja. Virtuozi na gitarama, inspiraciju crpe iz 70-ih, a dodaju elemente psihodelije, prog i blues rocka.

Njemački Metal Hammer kaže da je to najbolja ploča benda do sada, dok Guitar World kaže da je Vintage Caravan vrhunski prog izvozni materijal koji zvuči kao da je sastavljen od dijelova bendova Mars Volta, Queens of the Stone Age i Black Sabbath. Rock Hard naziva album žanrovskom pločom godine, a njemački Rolling Stone kaže da bend stalno napreduje.

Vintage Caravan - live at Rockpalast

Bend u svoje utjecaje ubraja Led Zeppelin, Deep Purple, Mastodon, Rush i Cream, a za sebe kažu da vole žestoku glazbu nabijenu riffovima. Ono što je počelo kao srednjoškolski san, nastavilo se u formi benda koji svakim izdanjem dobiva sjajne kritike, a nakon pet hvaljenih albuma i brojnih koncerata, mediji poput Classic Rock UK kažu da Vintage Caravan postaju sve bolji i bolji. Nakon sjajnog nastupa kao predgrupa za zagrebački koncert Opetha, Vintage Caravan se vraćaju u Zagreb na samostalni nastup u Vintage Industrial Bar 7. studenog 2023.

Vintage Caravan - "Expand Your Mind"

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 16 eura, dok će na dan koncerta koštati 19 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na www.eventim.hr.