Ovo su razlozi zašto su tukli konja

Nakon prošlotjednog uhićenja dvojice muškaraca koji su zlostavljali konja u okolici Karlovca, udruga Prijatelji životinja navodi da se ne stišavaju brojne reakcije građana na ovaj mučni slučaj. Iako je pretučeni konj privremeno oduzet, realna je mogućnost da će se vratiti u štalu užasa. Zgroženi građani, šokirani snimkom zlostavljanja konja, javili su se i pitali zašto su zlostavljači nemilice tukli konja. Prijatelji životinja upozoravaju da će se svakodnevno premlaćivanje svih konja koji su u posjedu zlostavljača nastaviti, no daleko od očiju javnosti. Razlog tome dodatno šokira javnost - takvo batinanje konja dio je redovite „pripreme" za natjecanja koja se održavaju u Hrvatskoj.

„Konj kod Karlovca zlostavljan je zbog glupave zabave i zarade. Mlaćenje konja u štali služi tome da na natjecanjima u povlačenju teških trupaca, zvanima šlajs ili štraparijada, samo podizanje ruke izaziva uvjetovano ponašanje konja, koji u strahu od udarca povuče teški teret, koji svojom težinom premašuje njegove fizičke mogućnosti. Apsurdno je što smo još 2016. zatražili zakonsku zabranu te zlostavljačke prakse, no Ministarstvo poljoprivrede odbilo je prijedlog navodeći da je to tradicija", pojašnjava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Zbog tobožnje tradicije, a zapravo okrutne zabave nastale okladom pijanih primitivaca u nekoj gostionici, čak je i karlovački veterinar Berislav Špigelski izjavio da je snimka na kojoj se jasno vidi da dva muškarca letvama udaraju nesretnu životinju krivo interpretirana, da konj nije zlostavljan i da se nešto dogodilo zato što je konj „težak kao narav". U dopisu Hrvatskoj veterinarskoj komori Prijatelji životinja izrazili su zabrinutost zbog veterinara koji sramote svoju struku opravdavajući zlostavljanje životinja. Upozorili su da je udaranje i maltretiranje konja uobičajena i svakodnevna praksa, životinje su u kontinuitetu izložene zlostavljanju. Nažalost, snimka batinanja konja nije izuzetak, već pravilo! Zlostavljanja neće prestati dok se ne riješe uzroci, odnosno dok se ne zabrane štraparijade!

Naime, natjecanja konja u povlačenju trupaca održavaju se u Liču u Gorskom kotaru, Baškim Oštarijama i drugim dijelovima Ličko-senjske županije, Velikoj Gorici, Karlovačkoj županiji, Bateru kod Novog Vinodolskog i u drugim dijelovima Hrvatske. Konje pojedinačno ili u paru tjeraju da vuku trupce teške i po dvije tone, ponekad po dubokome blatu.

„Ljudi koji i sami sudjeluju u natjecanjima, no zlostavljanje im stvara nelagodu, svjedoče da drugi, prije natjecanja, konje tuku i po sat vremena kako bi ih 'nabrijali'. Tijekom natjecanja udaraju ih rukom, ubadaju štapovima s metalnim šiljcima ili čak bičuju do krvi. Konji su izloženi teškom fizičkom naporu, povicima i urlanju gomile ljudi, buci automobila, vrućinama i nezaštićenosti od jakog sunca prije i tijekom natjecanja. Kako imaju jako osjetljiv sluh, izlaganje buci izaziva u konjima paniku i strah. Zlostavljanje je motivirano zaradom - pobjedniku poraste cijena na do 10 tisuća eura, a zlostavljači na takva dva-tri konja godišnje, koje jeftino kupe i skupo prodaju, zarade godišnju ili dvogodišnju plaću. Zaradu donosi i ilegalno klađenje na iznose od nekoliko desetaka tisuća eura. Konji već s tri do pet godina starosti završavaju u klaonici jer su uništeni zlostavljanjem", obrazlaže Klopotan Kačavenda.

Dodaje da je takvo postupanje prema konjima, i na samim natjecanjima i prije i poslije njih, protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja kojima se zabranjuje nanošenje životinjama boli, patnje i ozljeda, namjerno izlaganje strahu i bolestima, prisiljavanje životinja na ponašanje koje kod njih izaziva bol, patnju, ozljede ili strah te njihovo izlaganje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima.

„Državi se pred nosom odvijaju neprikriveno zlostavljanje konja, ilegalna zarada i ilegalna natjecanja. Nadolazećim izmjenama Zakona o zaštiti životinja ponovno ćemo zatražiti zabranu ove okrutne i odvratne prakse. Očekujemo da se Ministarstvo poljoprivrede ovaj put ne ogluši jer nemoguće je da policija i veterinarski inspektori nadziru svaku štalu u Hrvatskoj. Nedopustivo je tolerirati štraparijade zbog navodnog očuvanja tradicije, a zapravo lake zarade pojedinaca koji ne prežu ni pred čim. Ovakvu tradiciju građani Hrvatske ne žele!" zaključuje Klopotan Kačavenda

Prijedlog zakonske zabrane štraparijade i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.