Ove poznate ličnosti su strastveni ljubitelji kockanja

Kockanje i igre na sreću su hobi i strast velikog broja ljudi, ali on nije zaobišao niti poznate i slavne koji ponekad vole postaviti neku okladu u nadi da će biti dobitna. Za neke je nadasve poznato da su zaljubljenici u kocku, a najbolji mogući primjer koji nam pada na pamet je Michael Jordan. No, postoje i oni koji u ovoj aktivnosti uvelike uživaju, a da to i nije tako poznato javnosti. Pokušali smo kreirati jedan manji popis poznatih osoba koje uživaju u kockanju i klađenju, ali da nisu usko vezani uz sport jer puno se profesionalnih sportaša nakon svoje karijere zapravo odluči upustiti u te vode.

Brad Pitt

Svi znamo tko je Brad Pitt, a čuli smo i za njegovu ulogu u filmu Oceanovih 11. Pitt je upravo snimajući spomenuti film otkrio svoju novu strast i zaljubio se u casino igre, poput onih kakva nude hrvatska online casina. Prema raznim navodima, ova zvijezda preferira igre kao poker i blackjack, a kako sam kaže, uzbuđenje tijekom igranja je nevjerojatno i vjerojatno će nastaviti igrati što je duže moguće. Zanimljiva je činjenica da se Pitt nikada nije kockao do svoje uloge u spomenutom filmu.

George Clooney

George Clooney je još jedan od glumaca i velikih zvijezda iz filma Oceanovih 11. Međutim, uloga u ovom filmu nije od njega stvorila kockara jer on je već to bio veći dio svog života. Uživa u casino igrama, a nerijetko može biti primijećen u nekim od većih casina kako igra na ogromne uloge. Navodno je u jednom trenutku bio toliko zaljubljen u kocku da je odlučio i izgraditi svoj casino u Las Vegasu, no do toga na kraju nikad nije došlo.

Matt Damon

Sjajan glumački trio koji uživa u kockanju zaokružit ćemo s Mattom Damonom. Poput Brada Pitta, i Damona je njegova profesija navela na kocku. Točnije, on se zaljubio u poker u svom filmu Rounders koji govori o mladiću koji otplaćuje fakultet zarađujući novce igranjem pokera. Ova ga je kartaška igra jako zaintrigirala, a danas je poznat i kao profesionalni igrač pokera i blackjacka. Često je viđen gost nekih od najvećih casina u Las Vegasu, a navodno ih napušta s velikim svotama osvojenim za stolom.

Paris Hilton

Sresti Paris Hilton u Las Vegasu nije ništa neuobičajeno. Kao što znamo, riječ je o epicentru kockanja, a neki od najvećih uloga u casinima znaju biti postavljeni upravo od strane ove zvijezde. Kako sama kaže, voli zaigrati casino igre i u nekom od online casina, a navodno i tamo bilježi velike dobitke.

50 Cent

50 Cent je jedan od najpoznatijih repera na svijetu. Uz to što voli tetovaže i pištolje, ono što ne znaju mnogi jest da je on također i legenda sportskog klađenja. Iako ne znamo koje je sve oklade igrao, poznat je po njih dvije. Jedna je oklada na Floyda Mayweathera u njegovoj borbi protiv Mannyja Pacquiaoa na koju je uložio dva milijuna dolara. Druga oklada koje je punila naslovnice je kada se kladio protiv San Francisco 49ersa u njihovoj utakmici protiv New York Giantsa na višemilijunski iznos. Obje te oklade su bile dobitne, a možemo samo zamisliti kolike su dobitke donijele ovoj zvijezdi.