Ovaj petak počinje Food Film Festival

Nakon poprilično netipičnog i donedavno pomalo pustog zagrebačkog kasnog ljeta, s prvim danima jeseni, od 24. rujna do 3. listopada u Zagreb se vraća svima omiljeno festivalsko druženje - Food Film Festival Zagreb. Ovogodišnje izdanje popularnog filmsko-gastronomskog festivala seli se nekoliko tramvajskih stanica zapadnije, na Trg dr. Franje Tuđmana, u prostrani park okružen drvećem. Filmovi pod zvijezdama, piknik na travi, ugodno druženje i odlična klopa oduvijek su bile odlike ovog festivala koji će svim Zagrepčanima, ali i turistima koji se zapute u ovaj dio grada donijeti vrhunski filmski program, ukusne street food specijalitete i odličan zabavni sadržaj.

Za naša nepca tijekom Food Film Festivala Zagreb powered by Coca-Cola će se pobrinuti El Toro burgers&ribs, BarBaQ, Pani i Wok by Matija, ove godine tu su i gosti American bar Dollar iz Varaždina, šibenska Pucalina sa morskim street foodom te novotvoreni Kantun iz Samobora, za žeđ su tu već svima dobroznani Tipsy i Mangosta bar. Na sedam pop-up kućica čeka nas čak tridesetak raznih street food specijaliteta i njihovih varijacija. Tako će se uz filmove na pikniku na travi moći uživati u sočnim burgerima, quesadillama, empanadama, wokovima, ali i giricama, brudetu te američkim street food specijalitetima poput corn doga.

Na filmskom planu će odabir biti jednako težak kao i na onom gastronomskom. Naime, svaki film na programu je s etiketom "must see". Srećom, ne trebate birati jer u besplatnim filmovima možete uživati svaku večer od 20:00/20:30h. Redom nas očekuju posljednji dobitnici nagrada Oscar - Nomadland koji je proglašen i najboljim filmom, Minari koji je imao čak 6 nominacija, Another round koji je proglašen najboljim stranim filmom te Judas and black messiah koji je također imao 6 nominacija. Zatim su na programu neki od zadnjih filmskih kino hitova - Tenet Christopera Nolana, nastavak kultnih zločestih dečkiju Bad boys for life, Misbehaviour zabavan film o izboru za Miss Svijeta 1970. , Little things - film s odličnom glumačkom postavom koju predvode Jared Leto, Denzel Washinghton i Rami Malek te The Witches s Anne Hathaway kao glavnom vješticom. Nije zaboravljena ni najmlađa publika, kao ni oni stariji ljubitelji animiranih filmova pa će se na livadi moći pogledati i Tom & Jerry the movie, Scoob, Lion King i Onwards. Za djecu tu je naravno i zabavni dječji kutak.

Novitet je što će se ove godine filmovi moći gledati u potpunom novom doživljaju pomoću tehnologije koja se inače koristi za silent partye (koji su tako dobra stvar i čekamo da zažive i po Hrvatskoj). Naime, svaki će gledatelj dobiti vlastite slušalice kako bi mu zvuk bio besprijekoran, kako bi eliminirali sve vanjske ometače i kako ne zagađivali okolinu dodatnom bukom koja ometa susjede.

Na programu su zabavni dnevni filmski kvizevi, kao i jedan veći filmski kviz, glazbeni nastupi DJ-a poput Mirzaisfab, Marco Cole, Percassi, Em Bee, The lost boy i Luigija te cooking show by Zepter te predstavljanje Nobel eco water aparata.

Gdje je iće, tu je i piće pa će svi posjetitelji tako moći svoje omiljene street food specijalitete kupiti u sklopu Coca-Cola Combo filmskih menija koji su idealna kombinacija uz film. Tu je i hladni Staropramen u kojem će se moći uživati u sklopu Staropramen piknik zone, Kutjevo sa svojim nagrađivanim vinima, ali brojni kokteli kojima su dodani Kotanyi začini. Mlinar će predstaviti svoj novi koncept i dio asortimana koji će biti dostupan po kućicama na festivalu.

Radno vrijeme festivala je od 15h do ponoć, subotom od 13h, ulaz je besplatan, kao i gledanje filmova, sve navedeno uz obavezno pridržavanje važećih epidemioloških mjera.