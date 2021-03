Outlook festival otkriva prvi val imena

Outlook, najveći europski festival bass glazbe i soundsystem kulture, ovo će se ljeto nakon desetljeća provedenog na tvrđavi Punta Christo u Puli i jednogodišnje pauze prošlog ljeta, održati u Dalmaciji, točnije u Šibeniku i Tisnom. Novo ime festivala - Outlook Origins otkriva i promjenu u konceptu, ali i period održavanja festivala koji se promijenio za sam vrhunac ljetne sezone, od 29. srpnja do 2. kolovoza.

Otkrivena su i prva imena za Outlook Origins 2021, uključujući kustose, pa će tako Calibre, D Double E, Goldie, DJ Storm, Flava D, Hybrid Minds, Zed Bias, The Bug i Mungo's Hi Fi kurirati ovim posebnim festivalskim izdanjem. Tu su take-overi festivalskih partnera; Deep Medi, Metalheadz, Dispatch & Sofa Sounds, Navy Cut, Rinse, Subdub, The North Quarter i White Peach.

Drum & bass legende Chase & Status pridružuju se koncertu u Šibeniku uz Shy FX, Dynamite MC i duo Children Of Zeus. Mjesta su ograničena za ovaj jedinstveni koncert su kojim festival započinje u četvrtak 29. srpnja.

Nakon otvorenja, festival se seli u The Garden Resort u Tisnom, a ova intimnija verzija najvećeg europskog bass & sound system festivala listom imena koja je brižno odabrana ostaje vjerna temeljima koje čine Outlook; najbolje od dubstep, dub, reggae, drum'n'bass, jungle i grime žanrove uz veliku posvećenost zvuku na lokaciji, te popratnim programom kojeg čine zabave na plaži i na brodovima.

Drum and bass, breaks i beats predstavljaju Breakage, Doc Scott, Fabio & Grooverider, Lenzman, DLR, FD, Digital i Elisa Do Brasil. Bassweight je uvijek prisutan i rijetki to rade kao i Mala i Deep Medi obitelj. Kahn, Commodo, Sicaria Sound, J. Sparrow, N-Type, Taiko i Silkie svi se pridružuju ovom izdanju. Stalni gosti festivala Youngsta, Hatcha i Egoless pripremaju kao i uvijek nezaboravne setove, dok će Sherelle, Darwin, LCY, Jossy Mitsu predstaviti nešto rubnije stilove.

Pozitivne vibracije dijelit će s publikom Iration Steppas, Channel One, Sinai, O.B.F Feat Charlie P & Sr Wilson, Eva Lazarus, Jah Shaka i drugi. Zed Bias, Wookie, Shosh donose mješavinu stare škole i bas glazbe koja gleda u budućnost. Legendarni D Double E pridružuje se Novelistu, P Moneyu, Jamz Supernovi predstavio grime i UK rap stilove.

Ključni dio ovogodišnjeg festivalskog izdanja bit će after partyji u Barbarelli, a detaljan program kao i ulaznice bit će uskoro objavljeni. Za besprijekoran zvuk u Barbarelli, jednom od najomiljenijih svjetskih klubova na otvorenom bit će zadužen Sinai Sound System.

Zbog puno manjeg kapaciteta od dosadašnjeg, za Outlook Origins će se tražiti karta više, pa je stoga posebno bitno uzeti svoju na vrijeme. Regionalni posjetitelji i ove godine imaju mogućnost kupiti povoljniju early bird regionalnu festivalsku ulaznicu i to putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.