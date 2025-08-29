Otvorenje samostalne izložbe Pino, dubrovnik i još ponešto Josipa Trostmanna

27.8.2025. u Dubrovniku, u Atriju Palače Sponza, pred brojnim posjetiteljima i poštovateljima djela slikara, otvorena je samostalna izložba akademskog slikara Josipa Trostmanna „ Pino, Dubrovnik i još ponešto".

Za ovu je prigodu slikar odabrao petnaest ulja na platnu srednjeg i većeg formata s očaravajućim i neiscrpnim motivima Dubrovnika, Grada na obali mora ispod uzvisujućih stijena.

Trostmann odabire raznolike motive unutar Grada, palače, kuće, vrtove, cvijeće, drveće, obrambene zidine koje se stoljećima ogledaju u moru, sve izvedeno žestokim magičnim kolorom.

Trostmann slika snažno, vedro i s oduševljenjem, ne samo zbog toga što voli svoj Grad već i zbog ljubavi prema umjetnosti, koja mu zauzvrat pruža mnogo.

Petnaest značajnih ulja, probranih iz opusa jednoga od najvećih i najvažnijih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, sjajno ispunjavaju izložbeni prostor i kao jedinstvena cjelina i kao svaka slika za sebe.

Slikajući često i nadahnuto dubrovačke motive slikar ističe njihovu ljepotu, privlačnost, značaj, osebujnost, stvarajući vrhunski slikarski opus.

Izložba Pino, Dubrovnik i još ponešto akademskog slikara Josipa Trostmanna iznimni je događaj ne samo za Dubrovnik, već i za cijelu Hrvatsku.

Izložba Pino, Dubrovnik i još ponešto akademskog slikara Josipa Trostmanna iskreni je hommage ljepoti i Gradu.