Otvorenje izložbe "Matrice: Informacije" u Galeriji SC

U petak, 20. svibnja u Galeriji SC s početkom u 20 sati otvara se izložba Matrice: Informacije. Izložba predstavlja radove studenata/ica preddiplomskog i diplomskog studija Nastavničkog, Grafičkog, Kiparskog i Slikarskog odsjeka te alumna ALU nastalih na radionici u okviru projekta Matrice: Informacije vezanih uz temu radionice, a može se pogledati do 2. lipnja, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00 sati.

Izlažu: Sanda Črnelč, Nataša Devčić, Jiao Guo, Manuela Košević, Leonardo Loscialle, Lucija Mihić, Stela Mikulin, Dorian Pacak i Dalija Stanić.

Edukacijski umjetničko istraživački projekt Matrice održava se od 2016. godine i svake je godine tematski fokusiran na određeni segment ili područje pojma matrice u proširenom polju umjetnosti i znanosti. Centralna radionica projekta Matrice: Informacije održana je od 11. - 18. srpnja 2021. godine u Oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš u Plemenitašu.

Voditeljice i mentorice projekta su Ines Krasić, Mirjana Vodopija i Iva Ćurić (ALU). Suradnici mentori na izradi ovogodišnjih radova su Goran Škofić i Antonio Kutleša.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Informacijsko doba, razdoblje u kojem se informacije kreću i šire brže od fizičkog kretanja, tijekom proteklih pedesetak godina bitno je utjecalo na sve segmente društvenih zajednica, dok je proteklih tridesetak godina tome dodatno doprinijela i tehnologija informatizacije. Informacije su ključne za društveni razvoj jer izazivaju promjene, a distribucija, prikupljanje i obrada informacija mogu pomoći u poboljšanju i povećanju životnog standarda i kulture. Generacije koje su živjele u vrijeme nastajanja ovih silnih promjena bile su prisiljene učiti i koristiti se novonastalim okolnostima u hodu, prateći hiperprodukciju informacija i pokušavajući barem donekle kontrolirati njihov protok, prijem i obradu te po navici potražiti svaku dostupnu informaciju, kako neka bitna ne bi promakla. Mlađe generacije, rođene u postindustrijsko doba, raspolažu informacijama na drugačiji način jer im se čini prirodnim da je informacija oduvijek previše te da ih treba filtrirati, birati i znati njima upravljati na vlastiti, autonomni način.

Skupina umjetnika koja se predstavlja izložbom Matrice - Informacije bira nekoliko različitih pristupa fenomenu informacija koji odražavaju njihov odnos prema količini i načinu na koji se informacije stvaraju i disperziraju, a pri tome istodobno i šire i iščezavaju, imaju ili nemaju smisla, jesu li zapravo informacije ili fake-news post-istinitog antropocena.

Pri tom se služe pristupačnom i priručnom tehnološkom opremom, medijima i strategijama te stvaraju radove mobilnim ili o mobilnim telefonima, koriste se strategijama marketinga, društvenih mreža, selfhelp literature, znanstvenim metodama i laboratorijskim eksperimentima. Njihovi radovi, bez obzira na odabrani medij u kojem nastaju: tiskom, fotografijom, skulpturom, videom, ambijentima i instalacijama, orkestracijom zvuka, oglašavanjem ili komunikacijom, stvaraju ponekad stvarne nove podatke, a ponekad lažne artefakte i sugeriraju mogući eskapizam iz sudjelovanja u svijetu imperativa informacija i ponašanja koje se njihovom konzumacijom nameće. (Janka Vukmir)