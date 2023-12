Otvorenje izložbe fotografija: Goran Kauzlarić: off off

Galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka u utorak, 12. prosinca 2023. u 14 sati otvara izložbu pod nazivom "off off" autora Gorana Kauzlarića. Izložba je besplatna, a može se posjetiti do 12. siječnja 2023. u galeriji Modulor (Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb).

Na otvorenju izložbe gostuju Jadran Grubišić i D Klemenza sa "Rok-lutkarski show" - razgovor stihova, glazbe i lutke, koji stvara potpuno novu izražajnu formu.

Goran Kauzlarić je fotograf koji, kad nije na određenom fotografskom zadatku, reagira na sve što ga okružuje ako u tom času procjeni da je motiv fotogeničan. Kao voajer, kao znatiželjnik i kao ljubitelj ljepote fotografira zanesen slikovitošću scena koje se pred njim i oko njega odvijaju. Ova izložba presjek je fotografija iz različitih ciklusa kojima se Goran Kauzlarić predstavlja s pretežnim naglaskom na Trešnjevku, najveći i najmnogoljudniji zagrebački kvart u kojem se doista toliko toga može vidjeti i doživjeti, a zahvaljujući fotografijama Gorana Kauzlarića i naknadno proživjeti kao radost sadržaja, prizora, ugođaja, kao raznolikost koja krasi naše dane.

Branka Hlevnjak

Goran Kauzlarić, biografija

Goran Kauzlarić bavi se autorskom i deko fotografijom. Želi ponajprije kreirati, izraziti se, igrati se. Voli shabby i jazzy atmosfere, glitch, fotoapstrakcije, kolorističke eksperimente, strip-art, velike i male formate, street shooting (portreti, dizajnerski posteri, eksterijeri, interijeri, arhitektura, klubovi, kafići), a voli se igrati i u završnoj obradi fotki (kolažiranje, kaširanje, gužvanje, peglanje, miješanje tehnika: papir, canvas, roll up, kulise, scenografija, daske, kutije). Često radi neizoštrene bluraste fotografije, ili istražuje i povećava neki detalj do jedva čitljive pikselizacije. Tako doživljava / bilježi i Zagreb: sasvim osobno. Nisu to karakteristične vedute grada, nego ukradeni detalji, neobično u svakodnevnom. Nisu to ciljana snimanja, nego usputne zabilješke, osvrt preko ramena, u poluokretnu, zalutali pogled kojeg je privukala neka neobična linija, bljesak boje ili svjetla. Neke nove linije moderne arhitek(s)ture koje pomalo iscrtavaju novu fizionomiju grada, subjektivni doživljaj glazbene i klupske scene, izazovni i otkačeni zg-izlozi, lica grada i njegovih stanovnika. Autor je izlagao na 15-tak samostalnih i kolektivnih izložaba u raznim kulturnim ustanovama, te u galerijama HDLU, Modulor, Mochvara i Dizzconcept, sudjeluje na radionicama i rezidencijama, a voli raditi ilustiracije za knjige i publikacije, foto-suvenire, ambijentalne i dekorativne fotografije za uređenje interijera, street-art eksperimente...