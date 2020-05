Otvorenje izložbe Borisa Bućana

U utorak, 26. svibnja 2020. u prostoru Galerije Prsten Doma hrvatskih likovnih umjetnika s početkom u 19 sati bit će moguće razgledati samostalnu izložbu Borisa Bućana - ''HAVANEZER''.

Na izložbi će biti predstavljeno 70 recentnih Bućanovih djela nastalih kroz umjetnikovo fotografsko istraživanje u kojem je kroz godinu dana napravio oko 17.000 fotografija.

Koristeći opciju zooma fotoaparata na mobilnom telefonu umjetnik otkriva brojne prizore, teme i prepoznaje portrete osoba u svakodnevnim predmetima i situacijama, poput portreta Nikole Tesle na papirnatim maramicama koje je koristio dok na fotografiji njegova psa Oskara prepoznaje prizor balerine koja pleše na glavi Andyja Warhola.

Djela su inicijalno trebala biti predstavljena u Gliptoteci HAZU, koja zbog stradavanja u nedavnom potresu nije bila u mogućnosti realizirati izložbu. Stoga je HDLU sa zadovoljstvom prihvatio predstaviti novi ciklus radova ovog eminentnog umjetnika u Meštrovićevom paviljonu.

O umjetniku:

Za Borisa Bućana može reći da je jedan od najuspješnijih hrvatskih slikara u povijesti, koji je odigrao ključnu ulogu u hrvatskom grafičkom dizajnu.

Bućanovi radovi danas se nalaze u najistaknutijim svjetskim muzejima, galerijama i institucijama poput Cooper Hewitt Smithsonian Museum u New Yorku, Staatliches Museum für Angewandte Kunst u Münchenu, State Library of Victoria u Melbourneu, Deutsches Plakat Museum u Essenu...

Prvi je hrvatski umjetnik kojemu su se tri djela našla u stalnom postavu jednog od najvažnijih svjetskih muzeja, njujorške MoMA-e. Među njima je i Bućanov najpoznatiji plakat "Žar ptica" koji je izrađen 1983. za HNK Split 1983. u povodu premijere baleta Igora Stravinskog. Taj plakat ilustrira poštansku marku i nalazio se na naslovnici kataloga izložbe "The Power of Poster" londonskog Victoria & Albert Museum posvećene najuspješnijim svjetskim plakatima.

Boris Bućan do sada imao je više od osamdesetak samostalnih te je nastupao na oko 160 kolektivnih izložbi. Izlagao je na Venecijanskom bijenale, na Bijenalu u Sao Paolu, Trijenalu u Milanu... Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u svom fondu ima čak 350 njegovih plakata.

Od 1984. zabilježio više od dvadeset vrhunskih međunarodnih nagrada i priznanja (mnoga od toga su Grand Prix).