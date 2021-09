Otvorenje dviju izložbi u SC-u ovaj petak

U petak, 17. rujna u zagrebačkom Studentskom centru otvaraju se dvije izložbe, obje u 19 sati. U sklopu projekta Oni dolaze umjetnik Svan predstavlja izložbu slika Sven u Galeriji SC, a s ambijentalnom instalacijom Odrazi dolazi nam autorica Marta Živičnjak u KIOSK, izložbeni prostor na istočnom ulazu u SC.

Galerija SC sudjeluje u manifestaciji Reli po galerijama te se izložbe mogu pogledati u petak, subotu i nedjelju (17. - 19. 9.) od 17 do 22 sata, a nakon toga radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Izložba Sven otvorena je do 25. rujna, a Odrazi do 10. listopada.

__________________________

Ovo je pravi nauk o krajnjim počelima. Zovem se Svan, ne Sven, a sada - priča o njima dvojici.

Svan je počeo 1992. u ljetnim mjesecima, Sven nešto kasnije. Od kada smo se našli, često smo zajedno, ali ne stalno. On je nešto ozbiljniji, viši i nazire se nota plave u kosi. Ja sam nešto širi s većim stopalima... Slabije se brinem o sebi. A on - on se voli oblačiti ozbiljno i nije ga briga što je manje učen, a ja ipak volim nataknuti da sam pohađao faks. Obraća se ljudima sa Vi i cilja na visoko društvo, ali ja više volim ljude zdravog razuma. . Pravi se da voli prirodu, ali ja znam da laže jer mi je tako jednom i rekao. Iskren sam prema ljudima, što se prirode tiče - odmah im kažem da to nije za mene jer u prirodi su često brda i brežuljci, a ja nikako ne volim hodati uzbrdo.

Oboje volimo peseke, ježeve i ribe iz dubina. Volimo i špagete i fusille, ali ukusi u umjetnosti se dijametralno razlikuju.

Dualnosti, suprotnosti kontigentnog i apsolutnog, mene i moga rada, kvalitete i kvantitete, sižea i stila, ovoga teksta i slika koje pokušavam opisati.

„Jedan jako pametan čovjek uputio se u šumu i tamo je zalutao." Danil Harms

____________________________________

Marta Živičnjak, Galerija Kiosk

Izraziti jednostavno jezgrovitu misao pravi je izazov, ne samo piscima i govornicima nego i općenito svakomu tko se bavi likovnim pa time i kreativnim radom. Već prvi pogled na rad Marte Živičnjak u Galeriji Kiosk ukazuje na minimalnost korištenih sredstava. Riječ je o mobilu Odrazi koji se razvio iz prethodno izvođenih instalacija sastavljenih od crteža koje je slikarica crtala flomasterom na papiru pa ih izrezivala skalpelom. Naime, ovom prilikom ovješene plošne (tanke, papirnate), oble forme nalik na siluete oblutaka, iznikle su, odnosno transponirane su iz ažuriranog crteža. Forme tih „oblutaka" papira raspoređene su u prostoru tako da je stvoren pokretni crtež. Marta Živičnjak njime je sugerirala i druge konkretne oblike, asocirajući nas na kapljice zaustavljene u mirnom, polaganom padu na tlo i takoreći zaustavila ih u tišini koju one stvaraju na laganom vjetru, poput lišća pokrenutog lahorom. Takvoj promjeni izgleda dijelova cjeline u igri svjetla i sjene doprinosi to što se ovješeni „obluci" na različitim visinama lagano njišu i vrte kako struji zrak u prostoru. Koliko se Marta Živičnjak zaigrala pokazuje to što ovoga puta koristi intenzivne ili razvodnjene različite tonove plave boje u akvarelnoj tehnici, dok je ranije radila isključivo sa sivim nijansama papira. Nadalje, i na ovome radu do izražaja ponovno dolazi autoričin senzibilitet za specifične organske forme u prirodi, ali koje ona reducira tako da ih svodi na znak. I to znak kojim se neslučajno igra Danijel Dragojević, pa ga čita obrnuto i naziva Katulbo, a ako se više puta ponovi „za razliku od pravog oblutka, ovaj novi se kotrlja, poskakuje, zvuči veselo, kao neki nepoznati stranac iz toplijih krajeva." Eksperimentiranjem s pokretom, što je odlika izražavanja u području kinetičke umjetnosti, primjetno je i širenje njezina polja zanimanja u kojem ulazi u ambijent. U uspostavljanju pravilnih odnosa između formi nastoji oko reda, a ipak ne nauštrb toga da apstraktni oblici podsjećaju na svijet biomorfnog koji nam je blizak u svojoj nenametljivoj pojavnosti. ( predgovor, Nevenka Šarčević)