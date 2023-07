Otvorena je 70. Pula

Najavljen kao posveta publici i filmašima, 70. Pulski filmski festival nije mogao imati ljepše i emotivnije otvaranje - više od 5.500 gledatelja u rasprodanoj Areni jednoglasno je otvorilo Festival, brojni filmaši ispričali su svoje festivalske anegdote prisjetivši se lijepih trenutaka, a premijerno je prikazan film pulskog redatelja Andreja Korovljeva 'Hotel Pula'.

'Odgovorili ste nam na najbolji mogući način - u ovom velikom broju. Hvala što ste došli proslaviti s nama ovaj jubilej i što ste došli podržati Andreja i sjajnu ekipu "Hotela Pula". Volio bih da se ovakve večeri nastave kroz cijeli tjedan i da na ovakav lijep način obilježimo 70. Pulu', izjavio je umjetnički ravnatelj Festivala Danijel Pek.

Ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival Tanja Miličić zahvalila je na velikom angažmanu publike i filmaša koji su podijelili brojne anegdote iz povijesti Festivala. 'Najviše me se dojmila ova: 'Kćerka me pitala da joj kupim maskaru, a ima samo pet godina. Pitala sam je zašto, a rekla je: 'Za rođendan, za Novu godinu i za Festival'. Mislim da nam to sve govori. To su tri najvažnija datuma u nečijem životu u ovoj Puli', kazala je Miličić.

Glumica Nives Ivanković, ovog puta u funkciji predsjednice ocjenjivačkog suda, izrazila je posebnu čast i zadovoljstvo što je na rođendanu ovoj divnoj, vremešnoj gospođi Puli koja je uvijek čarobna i koja će na svoj rođendan imati 20 fenomenalnih filmova u konkurenciji. 'Zanimljivo je što u natjecateljskim programima imamo miješanje rodova - bit će i dokumentarnog i animiranog i igranog, ali nevjerojatne se stvari događaju i Pula je to zaslužila za svoj 70. rođendan'.

Najavljujući bogat filmski program Festivala, na pozornici su se nizali prezenterski parovi filmaša koji su se prisjetili svojih prvih dana na Puli: producentica Ankica Jurić Tilić i glumac Goran Bogdan, redatelj Goran Marković i glumica Lana Barić, glumica Eva Ras i redatelj Rajko Grlić, glumica Jadranka Đokić i bivša ravnateljica Festivala Gorka Ostojić Cvajner.