Otvoren Zagreb Burger Festival

Postali su svojevrstan simbol dobrog raspoloženja, nezaobilazna su mesna poslastica na mnogim festivalima, rođendanima & izletima. Nekada su ih smatrali običnim fast food-om, no danas ih se svrstava u kvalitetan zalogaj. Kinezi ih spravljaju od 1045. godine, Amerikanci kažu da su ih oni izumili 1900. godine. Što god od spomenutoga bila istina, burger se uspio izboriti za svoje mjesto u gastro svijetu.

Čak četrdesetak vrsta gurmanskih kreativnih burgera očekuje posjetitelje od 10. do 19. rujna, od 12 do 24 h, na zagrebačkom Trgu dr. Franje Tuđmana. Devet ugostitelja branit će boje svojih delicija i nastojati kući odnijeti pobjedu na Zagreb Burger Festivalu, a glasaju posjetitelji skeniranjem QR kodova na računima. No, natjecat će se i posjetitelji na Okršaju ljutomana u jedenju ljutih papričica u subotu, 11.9 od 17 sati. Prijave se primaju na web stranici www.volimljuto.com

Dalmaciju predstavlja Guloso iz Dubrovnika s burgerima živopisnih imena Gospar i Huncut, obogaćenima dubrovačkim poverunima i drniškim pršutom. Drugi Dalmatinac je šibenski Festina Lente, a njihov je favorit Kobaja burger sa svinjskim kobasicama i tri vrste senfa. Reshetka International stiže iz Varaždina. Već su nekoliko puta osvajali nagrade na ovom festivalu, nedavno su pobijedili na street food festivalu u Širokom Brijegu, te osvojili drugo mjesto u Beogradu.

Njihov je favorit Đuragan, koji vas osvaja ko' uragan svojim sočnim okusima. Na kućici Chef's Burger kriju se burgeri s potpisom Chefa Ivana Pažanina. On koketira s okusima, spretno sljubljujući aromatični luk s umakom od bosiljka te jalapeno papričice s džemom od luka. Još će jedan poznati Chef ostaviti svoj trag na Zagreb Burger Festivalu - Institut za burgere by Mate Janković. Što birate? Pepper Jack ili Classic Smoke? Najraskošnija među svim kućicama, BBQ Hot Yard, osim svojih pet kapitalaca među kojima su Treatment i Peanut Butter Jelly burger, priprema i deset specijalaca - za svaki festivalski dan po jedan - mirisat će na hobotnicu, kozice, puricu, ma jednostavno neodoljivo.

Zagrebački The Burger Bar priprema dvokatno čudo i vrlo fotogenične burgere, jedan od njih s potpisom. Krančito, Čizer i Klasikaner ljuljuškaju se na grillu BrewBitesa i jedva čekaju da ih zagrizete, a Krančito obogaćen tortiljicama kralj je hrskutavosti. Uvijek se veselimo kombinacijama Chefa Marija Mihelja iz El Tora, koji kao svoga favorita ističe El Toro Bacon Asado - black angus sljubljen sa salsom verde s pečenim paprikama - zvuči za prste polizat'.

Osim bogate ponude mesnih neodoljivosti,nezaobilazne su i pivske kapi & kokteli. A deserta su dva, u slanim će tonovima posjetitelji guštati grickajući POPUP Kokice - aromatične hrvatske kokice, slatke i slane, dok ih ledeni sladoledni okusi očekuju u rashladnoj škrinji. Ritmove&Beatove svakodnevno će dijeliti odlični DJ'i - Stanko Bondža, Ozren Kanceljak Kanca, naše DJ dame: Rea, Babilonska - a preostali dio glazbenog programa, kao i ostale burgere možete pogledati na našim društvenim mrežama. Ulaz na festival je besplatan.