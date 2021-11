Otvara se Glovo Express trgovina, prva takva u Hrvatskoj

Glovo, jedna od vodećih svjetskih aplikacija za dostavu više kategorija proizvoda, prva u Hrvatskoj otvorila je vlastitu trgovinu u Zagrebu pod nazivom Glovo Express. Do kraja 2021. godine Glovo planira otvoriti ukupno dvije trgovine koje će osigurati brzu dostavu više kategorija proizvoda.

Glovo trgovina, tj. Micro Fullfilment Centar (MFC), omogućit će brzu dostavu namirnica i drugih proizvoda ekskluzivno korisnicima aplikacije. Prvi takav centar otvoren je u Zagrebu i dio je plana proširenja Q-commerce usluge koja će omogućiti brzu dostavu više kategorija proizvoda.

Zahvaljujući Glovo Expressu, uz iznimno brzu dostavu, korisnici mogu naručiti direktno iz aplikacije te birati između 1500 proizvoda kao što su povrće, voće, namirnice, smrznuti proizvodi, bezalkoholna pića, slatkiši, mliječni proizvodi, ali također proizvodi posvećeni njezi djece i životinja.

„Lansiranje Glovo Expressa na hrvatskom tržištu i tranzicija na novu, višu razinu dostave na zahtjev ključan je moment za nas, ali i pozitivan utjecaj u interesu naših korisnika. Sretni smo što možemo širiti raspon usluga koje Glovo nudi, a sve kako bi što više proizvoda iz različitih kategorija bilo dostupno za što više korisnika u što kraćem vremenu. Na tom tragu, korisnici Glovo aplikacije vrijeme koje bi uobičajeno proveli u kupovini sada mogu provesti na ugodniji način." izjavio je Victor Răcariu, Glovo Regional General Manager za Jugoistočnu Europu.

Radno vrijeme Glovo Expressa je od ponedjeljka do nedjelje, od 08:00 do 24:00, a do kraja godine u planu je otvaranje još jedne trgovine za brzu dostavu u Zagrebu, dok je daljnje širenje mreže planirano za sljedeću godinu.

Q-Commerce odjel kao odgovor na promjene ponašanja potrošača

Ranije ove godine, Glovo je potpisao strateški ugovor sa švicarskom tvrtkom za nekretnine Stoneweg u kojem se obvezao uložiti 100 milijuna eura u izgradnju i obnovu nekretnina u glavnim gradovima ključnih tržišta na kojima posluje. Priključivanje što većeg broja prodajnih partnera Q-commerce modelu ubrzat će širenje infrastrukture; skladišta i prostora za dostavu.

„Glovo predano želi jačati svoju Q-commerce uslugu kako bi odgovorio na promjene ponašanja potrošača i zahtjeve za ultra brzom dostavom. Mi u Glovu smatramo da MFC-i predstavljaju budućnost trgovine i da ćemo uskoro svjedočiti trajnim promjenama navika potrošača prema momentalnoj ili dostavi u istom danu.", dodao je Bojan Barišić, MFC Regional Area Manager za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju.

Više od 100 Glovo Express centara bit će u funkciji do kraja godine, u više od 50 gradova u 16 zemalja u kojima Glovo posluje. Samo neke od zemalja o kojima je riječ su: Španjolska, Italija, Rumunjska, Portugal, Ukrajina, Poljska, Gruzija, Kenija, Maroko, Srbija, Hrvatska, Obala Bjelokosti, Slovenija, Kazahstan, Moldavija i Bugarska.