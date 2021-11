Finalisti Zagreb Connecta nižu nove svjetske uspjehe!

Lansiranje novog proizvoda uvijek je izazovno, a osobito kada ulazite na zahtjevno tržište sportske prehrane. Ipak, kad imate kvalitetan proizvod, onda ni uspjeh ne može izostati. Tome nam svjedoči i hrvatski brend prirodne sportske prehrane BITE ME, čiji su se proizvodi ovih dana našli na policama međunarodnog lanca sportske opreme u Hong Kongu.

U rujnu 2020., godini koja je mnoge bacila na koljena, BiteMe Nutrition lansirao je svoje prve energetske bio pločice na hrvatsko tržište i čini se nisu pogriješili. Danas, samo nešto više od godinu dana kasnije, BITE ME energetske pločice i slasni energetski lava kolačići dostupni su na tržištima Hrvatske, Slovenije, Poljske, Estonije, Njemačke, Grčke.

Baš od ovog mjeseca poznati sportski lanac dućana uvrstio ih je u svoju ponudu i to u Hong Kongu. Put do tih dalekih azijskih polica nije bio lagan no ipak se ostvario. Motivirani stavom kojeg i sami promoviraju, svim preprekama koje im se nađu na putu odlučili su reći "BITE ME!".

"Ne pristajemo na kompromise, kako u recepturi, tako i u poslu. Misija nam je da se naši kupci nakon konzumacije osjećaju još bolje nego prije, a bez grižnje savjeti. Želimo im dati čistu energiju s kojom će ostvarivati nemoguće ." - rekli su iz Bite Me tima.

Izlazak na tržište Hong Konga u tako kratkom roku smatraju iznimnim uspjehom za brend koji dolazi iz male Hrvatske.

"Od samog početka postavljali smo brend strategiju orijentiranu prema vanjskim tržištima. Drago nam je da je naš brend još jednom dobio svjetsku potvrdu. Znamo da imamo dobar proizvod i prepoznatljivu komunikaciju s kojom se kupci lako poistovjećuju. Posebno me veseli to što gradimo svjetsku priču koja mijenja prehrambene navike sportaša i rekreativaca na bolje, a pritom stvaramo održivi proizvod minimalnog utjecaja na okoliš" - rekao je Luka Mujkić, suosnivač i direktor marketinga.

Izazovno je stvarati prirodnu sportsku prehranu koja će istovremeno biti funkcionalna i ukusna, a da pritom imate održivi poslovni model. Svi sastojci koje koriste u proizvodnji svojih barova i kolačića, nose ekološki certifikat te uz veću količinu orašastih plodova podižu kvalitetu samog proizvoda.

"Naše tržište još nije u potpunosti spremno za ovakav proizvod. S jedne strane tu je nerazumijevanje sastava samog proizvoda jer nije isto ima li vaša pločica 60 ili 95% suhog voća, odnosno 5 ili 40% orašastih plodova i sjemenki; nerazumijevanje što znači količina šećera u proizvodu i važnost njegovog porijekla, kao i činjenica sadrži li proizvod dodane šećere. Ipak, vide se pomaci u prehrambenim navikama što me veseli." - rekla je Petra Mihalić, suosnivačica koja je kao prehrambeni tehnolog i nutricionist zadužena za kreiranje receptura.

"Iako smo širenje usmjerili na svjetska tržišta, domaće tržište pokazalo se kao perspektivno iz razloga što se sve više kupaca okreće kvalitetnijim prehrambenim proizvodima. Naglasak je i dalje na jačanju prisutnosti u Europi gdje je veliki potencijal, a posebno na Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Iznimno sam ponosan što smo se našli na policama Dechatlona u Hong Kongu, to nam je dodatan vjetar u leđa koji nam otvara neke nove mogućnosti na novim tržištima." rekao je Edo Mujkić, direktor, te dodao kako uz veliku podršku ZICER-a - Zagrebačkog inovcijskog centra šire svoj tim, rade na razvoju novih proizvoda te završavaju pregovore oko sljedećeg ciklusa investicije, gdje ne nedostaje interesa investitora.

Edu Mujkića, direktora ovog uspješnog hrvatskog startupa imat ćete priliku slušati 23. studenoga na Zagreb Connectu, najvećoj hrvatskoj startup konferenciji. Tu ćete od Ede i ostalih ZICER-ovih startupova saznajte kako stvoriti međunarodno konkurentan startup, izgraditi izvrstan startup ekosustav i koja će četiri Startup Factory finalista osvojiti 800.000 kuna koje im za razvoj dodjeljuje Grad Zagreb.

Zagreb Connect će se održati u hibridnom obliku. Događaj pratite u izravnom prijenosu na Zagreb Connectovom Facebooku i YouTube kanalu, a svoju besplatnu kartu rezervirajte putem LINKA.