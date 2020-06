Otkrivena tajna prljepka

Studije su pokazale da neke vrste priljepaka mogu izdržati i silu od 100 kilograma. "Kad biste 'nagovorili' priljepak da se pričvrsti za strop u vašem stanu, vjerojatno bi uspio izdržati vašu težinu", rekao je Victor Kang sa zoološkog odjela Sveučilišta Cambridge.

No njihova čudesna snaga primarno ne proizlazi iz kontrakcije mišića niti njihove sposobnosti da drže kućicu priljubljenu o stijenu.

Rezultati studije objavljeni u časopisu Open Science, ukazuju na to da je posrijedi superljepljiva sluz koju priljepak izlučuje s dna svojega gumastog tijela. "Vrlo je teško snažno prionuti na mokru i klizavu površinu, no priljepcima i nekim drugim morskim životinjama to uspijeva uz pomoć posebnih bioloških adheziva", rekao je Kang, glavni autor studije. "Snaga kontrakcije mišića je malena i njome se ne može objasniti tolika snaga prijanjanja", pojasnio je.

Njegova je studija prva koja je pobrojila sve sastojke sluzi što je luči Patella vulgata, odnosno obični priljepak. Kang i članovi njegova tima u priljepkovoj su sluzi pronašli najmanje 171 sekvencu proteina, zajedno s nešto manjim brojem molekula šećera.

Spoznaja o tomu na koji način djeluju ti ljepljivi sastojci mogla bi potaknuti znanstvenike na stvaranje sintetskih adheziva koji zadržavaju svoja svojstva u vodi i biorazgradiva su, kazao je Kang.

Priljepci su stvorenja veličine novčića s čunjastom kućicom, a na ovome svijetu postoje oko 450 milijuna godina. Hrane se sićušnim algama. Malo je kome poznato da mogu 'proputovati' velike udaljenosti kad su ispod vode. Ni plima im ne može ništa pa unatoč njezinoj snazi ostaju čvrsto priljubljeni za isto mjesto.

Još je nepoznato kako priljepak, dok se odmara na stijeni u trenutku uspijeva ispustiti svoje ljepilo i zaštiti se od 'predatora' koji ga pokušava maknuti s njegova kamena. Nije poznato ni koliko se brzo ljepilo razgrađuje pošto opasnost prođe.

U mornaričkom ratovanju, 'priljepci' su mine koje se snažnim magnetima postavljaju o trup broda. No one vjerojatno nisu tako moćne kao superljepilo pravog priljepka.