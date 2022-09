Orban se ne boji EU-a

Već više od dvanaest godina bez prekida autokrat s Dunava Viktor Orban vlada Mađarskom. Ako se računa i njegov prvi mandat od 1998. do 2002., onda je to čak šesnaest godina iskustva u vladi. Za to dugo vrijeme Orban ne samo da je transformirao državu iz demokracije u autokraciju, kako je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od prije nekoliko dana, već je taj nacionalni konzervativni populist zaista naučio i kako se nositi s Europskom komisijom. Ona ga žestoko kritizira zbog kršenja vladavine prava, nepotizma, korupcije, kontrole medija i odnosa prema oporbi, istovremeno nastavljajući sa zadovoljstvom izdvajati novac za Orbanovu državu.

Premijer, kojeg podržava velika većina u mađarskom parlamentu, može čak i da vrijeđati Europsku uniju kao nemoralnu gomilu i pritom držati ispruženu ruku. Novac iz Bruxellesa ne smrdi, čak ni u Orbanovoj blagajni, posebno ako ga može podijeliti obitelji i prijateljima, na što se više puta žalila Europski ured za borbu protiv prijevara OLAF.

Neuvjerljive prijetnje, pa ipak...

Sada konačno, nakon višegodišnjeg postupka, Europska komisija pokazuje instrumente za vršenje financijskog pritiska. Ona je zaprijetila da neće isplatiti 7,5 milijardi eura, jer su deficiti u vladavini prava i korupcija ugrozili sredstva iz proračuna EU-a. Međutim, taj iznos se odnosi na razdoblje do 2027. godine i čini oko trećinu planiranih sredstava iz fonda za strukturna ulaganja.

Zašto tako malo, zašto tako kasno? Europska komisija ukazuje na Europski sud pravde koji zahtijeva odgovarajuće i razmjerne mjere. Ali postoje i pravne ocjene iz parlamenta i zahtjevi za momentalno zaustavljanje svih plaćanja. Ipak, Mađarska će iz proračuna EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine dobiti 44 milijarde eura.

Nema više povjerenja u Mađarsku

Viktor Orban radi ono što uvijek radi kada eskalira spor s Europskom komisijom. Pravi se da želi napraviti zaokret, nudi nove zakone i svakakve kompromise. Njihova učinkovitost je upitna, ali to uspavljuje Komisiju. Čak i europski povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn priznaje da zapravo više nema povjerenja u Mađarsku. Istovremeno, Hahn želi dogovor s Orbanom kako bi osigurao jedinstvo, recimo oko pitanja sankcija protiv Rusije.

Europska komisija je dala Budimpešti rok do studenoga da poboljša situaciju kada je riječ o vladavini prava. Tek tada bi države-članice EU-a trebale kvalificiranom većinom glasova odlučiti hoće li Orbanu zaista biti uskraćeno financiranje. Već sada je jasno da je do studenoga nemoguće nadoknaditi deficite u demokraciji i vladavini prava. Pritom ne smije biti riječi samo o promatranju korupcije. To je možda posljednja šansa da se spriječi konačno skliznuće Mađarske u potpuni orbanizam. U Mađarskoj je demokracija u opasnosti, a s njom i članstvo Mađarske u Europskoj uniji. Jer, u tom klubu mogu biti tolerirane samo demokracije.

Što je s hrabrim državama članicama?

Orban igra riskantnu igru, ali zna kako izaći na kraj s kolebljivim institucijama EU-a. Na nekim drugim područjima politike on blokira jednoglasne odluke EU-a. Čas blefira, čas vara. On ne smije na kraju biti pobjednik. Zato bi sada trebalo zaustaviti isplate i obnoviti ih tek onda kada je vidljiv povratak vladavini prava.

Članice EU-a do sada su nemarno dozvoljavale Orbanu da tako dalje nastavlja. Odugovlače s jednim drugim postupkom protiv Mađarske, koji bi na kraju mogao značiti i oduzimanje prava glasa Mađarskoj. I Europsko vijeće bi trebalo izvršiti veći pritisak, ali u vreme kada je toliko galopirajućih kriza, nedostaje volje za obračun s Orbanom. Tek kada bi Poljska prestala štititi Mađarsku zbog ozbiljnih razlika oko politike prema Rusiji, Viktor Orban bi se našao u nezgodnoj poziciji. Međutim, ako nakon izbora u Italiji koji se održavaju iduće nedjelje na vlast dođe radikalna, desničarska vlada, Orban bi odjednom mogao dobiti sasvim nove prijatelje u Europskom vijeću.