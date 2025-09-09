Opus Dei danas: mjesto i značenje u suvremenom svijetu

Opus Dei, što na latinskom znači „Djelo Božje", posebna je prelatura Katoličke Crkve koju je 1928. osnovao španjolski svećenik Josemaría Escrivá de Balaguer. Od samih početaka njegovo je poslanje bilo jednostavno, ali snažno: pokazati da se svetost ne postiže samo u samostanima ili kroz izvanredne pothvate, nego i u najobičnijem svakodnevnom životu. Rad, obiteljski život, prijateljstva i svakodnevne obveze mogu postati put prema Bogu ako se proživljavaju s vjerom i odgovornošću.

Danas, gotovo stotinu godina nakon osnutka, Opus Dei djeluje u desecima zemalja svijeta i okuplja desetke tisuća članova. Ono što ga razlikuje od drugih crkvenih pokreta jest njegov pravni status prelature: ima vlastitu hijerarhiju, s prelatom na čelu, ali istovremeno njegovi članovi ostaju aktivni u svojim biskupijama i župama. Većinu članstva čine laici, muškarci i žene koji žive u braku ili celibatu, a manji dio su svećenici.

U svijetu koji je sve više obilježen sekularizacijom, Opus Dei nastoji podsjetiti na važnost duhovne dimenzije u svakodnevnim obavezama. Poruka da posao može biti oblik molitve i služenja drugima, osobito je privlačna onima koji žele uskladiti vjeru i karijeru. Time prelatura predstavlja kontrapunkt ideji da religija pripada isključivo privatnom ili liturgijskom prostoru.

Utjecaj Opusa Dei osjeća se na različitim razinama. Na obrazovnom polju pokreću škole, studentske domove i sveučilišne centre. Njihova se djelatnost često usmjerava prema mladima, nudeći formaciju u vjeri i poticaj za profesionalnu izvrsnost. Na društvenoj razini, članovi nastoje promicati etiku rada, poštenje i solidarnost. U crkvenom kontekstu, Opus Dei pridonosi obnovi laičke uloge: pokazuje da nisu samo redovnici i svećenici pozvani na svetost, već i obični vjernici u svojim životnim pozivima.

Ipak, oko Opusa Dei uvijek je postojala doza kontroverze. Tajnovitost strukture, disciplina i zahtjevnost života u celibatu za neke članove, kao i percepcija političkog ili društvenog utjecaja, privlačili su kritike. Popularna kultura dodatno je oblikovala sliku o organizaciji, često karikirajući je kao elitnu i zatvorenu. S druge strane, mnogi članovi svjedoče da je riječ o iskustvu koje im pomaže dublje živjeti vjeru i pronaći smisao u običnim zadacima.

Što Opus Dei znači danas? U svijetu u kojem se sve više naglašava individualizam, potrošnja i relativizam, poruka o svetosti kroz svakodnevni rad i služenje drugima ostaje aktualna. Ujedno, ostaje izazov: kako tu poruku predstaviti na način koji je otvoren, transparentan i razumljiv širem društvu.

Opus Dei stoga ostaje slojevita pojava: za jedne znak nade i duhovne dubine u svakodnevici, za druge institucija koja izaziva sumnju i pitanja. No nesporno je da i dalje igra važnu ulogu u Katoličkoj Crkvi i u globalnoj raspravi o tome kako vjera može oblikovati svijet današnjice.