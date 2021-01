Online tribina: Peđa Vranešević i Aleksandar Zograf

Nakon dvije sjajne tribine krajem prošle godine gdje je Aleksandar Zograf razgovarao s Robertom Crumbom, kultnim američkim underground stripašem, i Slobodanom Tišmom, novosadskim književnikom i članom bendova Luna i La Strada, ovaj put on će razgovarati s još jednom jako zanimljivom osobom - Peđom Vraneševićem!

Peđa je poznat prije svega kao jedan od osnivača grupe Laboratorija zvuka (ponekad upotrebljavajući skraćeni naziv Laboratorija), koja je krajem sedamdesetih i tijekom osamdesetih godina nastupala širom jugoslavenskog prostora, inovativno kombinirajući novovalni pop zvuk s elementima cirkusa.

Međutim, Peđa Vranešević je bavljenje rock muzikom započeo već šezdesetih u beogradskoj grupi Best Nothing, da bi - nakon povratka u rodni Novi Sad - s bratom Mladenom osnovao grupu Med, koja je postojala u periodu 1969-1973. Godine 1972. grupa je zabilježena na tv filmu "Šta je to med?", koji je prema scenariju Peđe Vraneševića režirao Karpo Aćimović Godina. U vrlo uzbudljivom periodu, krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih, Vranešević je aktivan i na sceni konceptualne umjetnosti, a 1972. surađuje s redateljem Želimirom Žilnikom na nikad završenom i zabranjenom filmu "Sloboda ili strip" (scene s muzikom Peđe Vraneševića nisu sačuvane). Dvojac Vranešević-Žilnik zajednički je surađivao i na rock operi pod nazivom "Fabrike radnicima/Crna metalurgija", koja je bila previše provokativna da bi bila izvedena 1971. godine, i koja je imala samo jednu pretpremijeru u tvornici Goša u Smederevskoj Palanci, trinaest godina kasnije. Peđa Vranešević je 2010. godine adaptirao material iz "Fabrike radnicima" u slet operu "Nema zemlja" koja je izvedena u Beogradu i Novom Sadu. Šarena i eklektična karijera ovog autora, koji i danas snima muziku (uglavnom iz vlastitog zadovoljstva), bogata je i zahvaljujući višegodišnjem radu na kazališnoj i muzici za tv emisije, kao i brojne filmove, od kojih se neki danas ubrajaju u klasike ("Splav Meduze", "Oktoberfest", "Još ovaj put", "Pun mesec nad Beogradom", "Original falsifikata", "Kraj rata"...).

Saša Rakezić alias Aleksandar Zograf je strip autor iz Pančeva. Zograf je od ranih devedesetih aktivan na međunarodnoj sceni, objavljujući svoja razmišljanja i istraživanja u formi kratkih stripova. Čitatelji srpsko-hrvatsko-bosanskog jezika (ili kako god taj jezik nazvali) u mogućnosti su, počevši od 2003. godine, čitati njegove stripove svakog tjedna u beogradskom magazinu Vreme, dok su se kolekcije njegovih radova pojavile u Italiji, Francuskoj, Japanu, Portugalu, Austriji, Mađarskoj i drugdje.