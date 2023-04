One Dread u Kinoteci

U sklopu glazbenog programa FONOKINOTEKA, u subotu, 29. travnja, kino Kinoteka će u 20:30 sati ugostiti zagrebački reggae/dancehall bend One Dread, koji svojim energičnim i jedinstvenim nastupom pruža nezaboravno koncertno iskustvo.

One Dread je sedmeročlani reggae/dancehall sastav vođen TNT vokalnom sekcijom (Tena i Nika Starčević, Tea Anzulović), a u sastavu su još Borna Ivezić (bas gitara), Matej Smiljanić (bubnjevi), Ivan Perković (klavijature, truba) i Goran Egić (gitara).

Bend je na sceni zadnjih 10 godina prošao kroz jako puno pozornica svirajući širok raspon reggae i bliskih mu (pod)žanrovskih obrada te se nakon izdavanja 3 vlastita singla napokon sprema objaviti prvi autorski album sredinom 2023. godine.

Iako je sastav baziran na reggae i srodnim žanrovima, glazbene preferencije svih uključenih doprinose veoma zanimljivom spoju raznih glazbenih pravaca. Third World, Bob Marley, Inner Circle, Alborosie, Steel Pulse samo su neki od izvođača čije pjesme One Dread uspješno obrađuje.

Odsvirali su preko 400 koncerata diljem Hrvatske i regije, a osim klupskih svirki često se penju i na pozornice svjetskih i domaćih festivala.

KONCERT: One Dread

Tena i Nika Starčević i Tea Anzulović - vokali, Borna Ivezić - bas gitara, Matej Smiljanić - bubnjevi, Ivan Perković - klavijature, truba, Goran Egić - gitara

Cijena ulaznice: 6,00 Eura (45,21 kn) u pretprodaji / 8,00 Eura (60,28 kn) na dan koncerta (Tečaj konverzije: 7,53450)

Ulaznice su u prodaji na blagajni kina Kinoteka te online i u agencijskoj prodaji putem sustava www.ulaznice.hr

Više informacija potražite na službenoj stranici kina Kinoteka: www.kinokinoteka.hr