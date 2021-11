Old school metal attack u AKC Attacku

Miljenici metala došli su na svoje - LIV, LORD DRUNKALOT, DEFIANT i KREMATORIUM dobro su poznati na metal sceni i svaki bend sa sobom donosi svoj amalgam metal žanra; naslušat ćete se odličnog doom/stoner metala, zatim vrhunskog thrash metala, ubojitog death metala i speed thrash metala s kojim ćemo vas neumorno udarati u subotu!

KREMATORIUM

Peteročlani Thrash metal bend iz Rijeke. Postoje već dugi niz godina a u ovoj postavi uživo su jači i brži nego ikad! Dvije godine je prošlo od njihovog zadnjeg posjeta Zagrebu a u međuvremenu su započeli rad na novom albumu. Nekoliko novih pjesama ubacit će i u set za ovaj gig!

DEFIANT

Požeški death metal bend nastao 2005. godine. U prva dva izdanja su svirali melodic death metal ali u idućim izdanjima i izmjenama u postavi otišli su u mračnije, agresivnije vode.

2006. snimili su prvi album "The End of Beginning" u studiu "Depth" u Požegi, u vlasništvu Filipa Sertića,koji je ujedno bio i producent albuma zajedno sa Defiant-om. Na tom albumu se nalazi 8 pjesama koje krase riffovi u stilu švedske melodic death metal škole. S istoimenog albuma snimljen je i spot za pjesmu "Bloody Roses".

Album je postao jako popularan i Defiant je počeo sa svojim prvim nastupima,na kojima su odlično prihvaćeni i od strane publike i medija. Odrađen je zavidan broj nastupa po Hrvatskoj i okolici,od samostalnih koncerata do nastupa sa poznatim imenima svjetske metal scene : Catamenia (Osijek, 2005.) Vader (Osijek, 2006.) Charon (Osijek, 2006.) Korpiklaani (Zagreb, 2007.) Pro-Pain, Impaled Nazarene i Exodus (Metal Mania Fest-Slovenija, 2007). Disbelief (Osijek-UFO Fest, 2008./ Austria, 2015.) 2014. Defiant odlučuje okrenuti novu stranicu u brutalnijem stilu (okrenuvši se death black metalu ostavljajući iza sebe melodičnu fazu) i nastaviti kao četvorka u stalnoj postavi koja je aktivna i danas. 2021. zbog pandemije i nemogućnosti sviranja uživo, bend se u potpunosti bacio na pisanje i snimanje novih pjesama rezulturajući u trenutnom snimanju nadolazećeg EP-a Vanguards of Misrule. Namijenjenim kao zagrijavanje za njihov novi album Mammon Mantra; prvi konceptualni album. Snimanje je planirano krajem 2021.

LORD DRUNKALOT

Prekaljeni trešnjavački doom trio zanimljivog imena i još zanimljivijeg izričaja djeluje još od 2013. Peglaju glasne, zadimljene, C2H5OH666-om natopljene stare heavy rifove u čast drevnim paganskim bogovima distorzije i brljetine iz pakla. Do sada su svirali sa bendovima kao što su Ufomammut, Naxatras, 1000mods, Planet of Zeus i Jex Thoth; singlicom i intervjuom izašli na američkom underground portalu "Doomed & Stoned"; izbacili hvaljeni full LP "Heads & Spirits." 2020. godine., a trenutno rade na novom materijalu kojeg ćete premijerno moći čuti na gigu.

LIV

Spidara thrashnjevačkog podzemlja iz Plejs-a (Lord Drunkalot, Distance Or Die, Mrtvi Petak, Out Of The Void) prže preko 10 godina. Poznati po svojim nabrijanim, alkoholno natopljenim partyjima koji spajaju metalce i pankere u pagansko slavlje posvećeno bogovima distorzije i dobre zajebancije kroz oluju buke i prizivajućih rifova. Poharali su većinu domaćih stejđeva i festivala kao i jedan od vodećih europskih festivala - Exit u Novom Sadu. Dijelili su stage sa bendovima kao što su Satan, Pagan Altar, Ironsword i Soulfly; pili su sa Evil Invadersima, Abbath-om, Skyforgerom i napušili Brujeriu. Peglat će stare hitove i nove bangere s nadolazećeg albuma. WE HAVE MACHINERY!

[13.11.2021. / SUBOTA / 19h - 00:00 h / ULAZ 40 KN / KLUB ATTACK]