Jedna strastvena i neumorna dirigentica, potom prvorazredna flamenco plesačica i naš sjajni mladi tenor dobitna je kombinacija prvoga ovosezonskog koncerta u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije.

Španjolska maestra Silvia Sanz Torre bogatu i raznoliku karijeru je posvetila španjolskoj glazbi. Posebna je promicateljica zarzuele, specifične forme između riječi i glazbe, koja je doista izvorna "made in Spain".

Predigre, fandanga, međuigre i romanze španjolskih zarzuela odišu bojama i mirisima njezine domovine, a koncertom u Off ciklusu 20.10. dobit ćemo jedinstvenu priliku doživjeti ih i u Zagrebu. Imena Sorozábala, Bretóna, Vivesa, Chapíja i drugih gotovo sigurno nisu poznata našoj publici. No neke od tema iz njihovih zarzuela, poput slavne romanze No puede ser, izvodili su i José Carreras, i Plácido Domingo, i zato ih, zapravo, poznaju svi!

Pritom se zarzuela i svira, i pjeva, ali se i pleše. Stoga će se Zagrebačkoj filharmoniji i maestri Sanz Torre na pozornici dvorane Lisinski pridružiti prvorazredna plesačica flamenca i drugih španjolskih plesova Sara Martín Chamorro. Neke od najljepših arija predstavit će pak naš sve uspješniji tenor Roko Radovan.

Koncert se održava u suradnji s Veleposlanstvom Španjolske u Hrvatskoj u povodu španjolskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Ulaznice vas očekuju na blagajni Zagrebačke filharmonije u dvorani Lisinski i u sustavu ulaznice.hr.

U petak 20. listopada doživite Off ciklus u bojama Španjolske!

Ne propustite koncert "La Zarzuela - Made in Spain"!